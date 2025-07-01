В Краснодаре волонтеры собирают деньги на открытие первой в России выставки художника Леонида Сологуба

Краснодарский край

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  • Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    Улица Коммунаров, 105, дом Сологуба © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

Краснодарский «Том Сойер Фест» объявил сбор на выставку кубанского художника Сологуба. Картины необходимо перевезти из Литвы за 237 тыс. рублей

1 июля краснодарский «Том Сойер Фест» объявил сбор на первую в России выставку картин художника и казака Леонида Сологуба. Картины планируют перевезти из Литвы в Краснодар. Стоимость логистических расходов, таможенных сборов и налогов составляет 237 тыс. рублей — сумму необходимо собрать до 10 августа 2025 года. 

«Картины сначала отправятся из Литвы в Москву, затем — в Краснодар. Этот путь займет до 5 недель, поэтому у нас так мало времени на поиск средств», — подчеркнули организаторы.

Леонид Сологуб — казак, художник и архитектор, участвовавший в модернистских выставках объединений «Бубновый валет» и «Мир искусства». После Октябрьского переворота 1917 года он был вынужден эмигрировать в Нидерланды. 

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Коллекционер Максим Пипотя в течение многих лет выкупал на европейских аукционах картины Сологуба, чтобы привезти их в Россию и экспонировать в краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко. Теперь, чтобы собранные произведения попали на родину творца, «Том Сойер Фест» просит помощи у краснодарцев. 

«Чтобы уникальная выставка состоялась и работы художника впервые были показаны в России, на родине художника, нам нужна ваша помощь. Это важное художественное событие для Кубани и важнейший акт исторической справедливости и культурного возвращения его имени и наследия на Родину», — отметил «Том Сойер Фест». 

Выставка картин Леонида Сологуба, включая фронтовые зарисовки Первой мировой войны, планируется на октябрь 2025 года. Куратор проекта — искусствовед и кандидат исторических наук Наталья Щурик. Поддержать инициативу можно здесь

Ранее, в 2024 году, «Том Сойер Фест» завершил реставрацию дома Сологуба, расположенного по улице Коммунаров, 105. Художник проживал в доме с 1894-го по 1909-й год — об этом гласит памятная доска на здании. Здание не является объектом культурного наследия, его статус — исторически ценный градоформирующий объект в зоне исторического поселения. Реставрационные работы длились с 2022 года. О них Юга.ру писали здесь

Как писали Юга.ру, в апреле 2025 года «Том Сойер фест» запустил в Краснодаре новый проект — ремонт модерновой двери по улице Советской, 70 в бывшем доме дворянки Борчевской.

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