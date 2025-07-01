В Краснодаре волонтеры собирают деньги на открытие первой в России выставки художника Леонида Сологуба

Краснодарский «Том Сойер Фест» объявил сбор на выставку кубанского художника Сологуба. Картины необходимо перевезти из Литвы за 237 тыс. рублей

1 июля краснодарский «Том Сойер Фест» объявил сбор на первую в России выставку картин художника и казака Леонида Сологуба. Картины планируют перевезти из Литвы в Краснодар. Стоимость логистических расходов, таможенных сборов и налогов составляет 237 тыс. рублей — сумму необходимо собрать до 10 августа 2025 года.

«Картины сначала отправятся из Литвы в Москву, затем — в Краснодар. Этот путь займет до 5 недель, поэтому у нас так мало времени на поиск средств», — подчеркнули организаторы.

Леонид Сологуб — казак, художник и архитектор, участвовавший в модернистских выставках объединений «Бубновый валет» и «Мир искусства». После Октябрьского переворота 1917 года он был вынужден эмигрировать в Нидерланды.