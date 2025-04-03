В Краснодаре начали ремонтировать историческую дверь в бывшем доме дворянки Борчевской

Сначала волонтеры определят зондаж красочных слоев. Затем снимут накопившиеся слои краски с полотен, фрамуги и дверной коробки. После этого столяр починит истонченный порог и восполнит недостающие элементы, восстановит первоначальную расстекловку фрамуги, воссоздаст притворные планки.

«Том Сойер фест» сообщил , что запустил в Краснодаре новый проект — ремонт модерновой двери по улице Советской, 70 в бывшем доме дворянки Борчевской.

«Это уникальный для Краснодара случай, когда сохранились обе подлинные двери здания. У них сейчас разные собственники и, возможно, после обновления левой, удастся договориться и о ремонте правой», — рассказали представители «Том Сойер фест».

Затем волонтеры почистят оригинальные петли, цепочку, почтовую накладку и ручки, а кузнец все перечисленное починит и поставит на прежнее место. Кроме того, команда постарается найти на блошиных рынках торцевые замки 1900-х годов взамен утраченных.

Сейчас фонд «Наследие» собирает деньги на материалы и работу мастеров. На момент написания новости собрано 141 тыс. 150 рублей из необходимых 261 тыс. 905 рублей. Желающие помочь могут отправить пожертвование или поучаствовать в ремонте двери лично в мастерской «Том Сойер фест».

Дом по улице Советской, 70 (бывшая Графская, 50) принадлежал дворянке Валентине Борчевской с конца XIX века и до 20-х годов XX-го. Здание является объектом культурного наследия Краснодарского края.

«Том Сойер фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Его придумали в 2015 году в Самаре, проходит в 60 городах и селах России, несколько лет назад появился в Краснодаре. Это общественное некоммерческое движение. Волонтеры в свободное время собираются вместе, чтобы сохранять свои города.

Как писали Юга.ру, фонд «Том Сойер Фест» отреставрировал в Краснодаре дверь дома на улице Янковского, 38. Там проживал чиновник Макар Нарижный.