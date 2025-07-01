Авито вложил более 1,8 млрд рублей в соцпроекты за 3 года

На ПМЭФ-2025 спикер Авито рассказал о социальных проектах компании

За последние три года «Авито» перечислил на социальные проекты более 1,8 млрд рублей. Об этом заявил управляющий партнер «Авито» Иван Гуз на дискуссии в рамках ПМЭФ. Гуз подчеркнул, что «Авито» — это социальный сервис. Главная цель площадки — объединить всех жителей России, чтобы они могли помогать друг другу, а «Авито» предоставляет технологические инструменты для этого.

Благотворительные инициативы платформы нацелены как на постоянную помощь, так и на вовлечение пользователей в поддержку пострадавших во время ЧС. Например, пользователи могут передавать необходимые вещи нуждающимся во время экстренных ситуаций бесплатно — Авито компенсирует доставку. Пользователи также предлагают пострадавшим товары за символическую цену: в прошлом году жители Курской и Белгородской областей сэкономили более полмиллиарда рублей благодаря продавцам на платформе.

Среди постоянных механик сервиса — виртуальные знаки поддержки («Знак добра»). Продавец, выкладывая объявление, может перевести сумму от 100 рублей в один из 29 фондов и получить виртуальный значок. Таким способом за 3 года пользователи перевели в фонды 113 млн рублей.

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Кроме того, «Авито» сотрудничает с фондами напрямую. Один из примеров — проект с поисковым отрядом «ЛизаАлерт». Во время поисковых операций добровольцы получают бесплатное жилье от компании. Пользователи могут перевести средства на потребности отряда или предложить необходимое оборудование: за два года направили более 15 млн рублей и обработали более 2 тысяч заявок на передачу инвентаря.

В этом году на платформе появился специальный бейдж для пользователей, которые хотя бы раз участвовали в благотворительных проектах Авито. Его получили уже почти 800 тысяч человек.

Помимо социальных механик, Авито предлагает пользователям задуматься об экологии. В 2022 году запустили специальный калькулятор, который показывает, сколько ресурсов удалось сохранить благодаря перепродаже товаров. Благодаря активности пользователей Авито за 17 лет избежали выбросов 237 млн тонн парниковых газов. Сэкономленный объем CO2 можно сравнить с высаживанием 1,5 млрд деревьев.

На сайте Авито есть карта раздельного сбора, показывающая ближайшие пункты приема вторсырья. Механизм вывоза вещей направлен на переработку и помощь нуждающимся. Карта включает более 70 тысяч точек в 130 городах России из 80 регионов.