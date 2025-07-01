Игровые форматы и диалог поколений. На ПМЭФ-2025 обсудили эффективные и увлекательные форматы обучения цифровой грамотности

На Молодежном дне Петербургского международного экономического форума обсудили, как сделать обучение цифровой грамотности эффективным для всех поколений

Среди спикеров — представители Авито, Билайн, анимационной компании «Ярко», Альянса по защите детей в цифровой среде, Движения Первых и других ключевых игроков. Участники обсудили современные подходы к цифровой гигиене, вовлечению молодежи и родителей, а также роль интерактивных форматов в формировании безопасного поведения в интернете.

Актуальность цифровой грамотности

Первой участников приветствовала Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Она отметила, что цифровая безопасность детей сегодня остается крайне актуальной проблемой, несмотря на широкое распространение информации о ней:

«Больше половины родителей дают детям регулярно пользоваться гаджетами уже с 3–6 лет. А поколение, которое больше всего времени проводит в гаджетах, — молодежь 18-25 лет — показало самые низкие результаты в «Цифровом диктанте» 2024 г.

Кроме того, дети зачастую не делятся с родителями проблемами в цифровой среде. По данным «Лаборатории Касперского», 17% детей столкнулись с попытками онлайн-знакомства со стороны незнакомых взрослых, но среди родителей о таких случаях со своими детьми знали только 10%. Поэтому в сфере цифровой безопасности очень важны доверительные отношения и диалог с ребенком».