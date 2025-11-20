История о несостоявшейся любви. В Краснодаре покажут спектакль «Три тополя на Плющихе»

Краснодарцы смогут увидеть гастрольный спектакль по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке» (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 2 декабря спектакль «Три тополя на Плющихе». В основе постановки лежит рассказ Александра Борщаговского.

В Москву из деревни продавать домашнюю ветчину приезжает замужняя женщина и мать двоих детей Нюра. Первый, кто ей встречается, — водитель такси Саша. Ему предстоит везти ее к сестре супруга, живущей возле кафе «Три тополя» на Плющихе.