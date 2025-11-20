История о несостоявшейся любви. В Краснодаре покажут спектакль «Три тополя на Плющихе»
Краснодарцы смогут увидеть гастрольный спектакль по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке» (12+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 2 декабря спектакль «Три тополя на Плющихе». В основе постановки лежит рассказ Александра Борщаговского.
В Москву из деревни продавать домашнюю ветчину приезжает замужняя женщина и мать двоих детей Нюра. Первый, кто ей встречается, — водитель такси Саша. Ему предстоит везти ее к сестре супруга, живущей возле кафе «Три тополя» на Плющихе.
«Это честная и трогательная мелодрама о превратностях любви и долга, где каждому придется сделать главный выбор в жизни», — рассказали организаторы.
Главные роли исполнят Евгений Сидихин и Дарья Мороз.
Спектакль состоится 2 декабря в 19:00 на улице Красноармейской, 110. Стоимость билетов 2-6 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в краснодарском ТСИ с 21 по 23 ноября покажут новый спектакль «Автор».