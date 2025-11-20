История о несостоявшейся любви. В Краснодаре покажут спектакль «Три тополя на Плющихе»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцы смогут увидеть гастрольный спектакль по рассказу Александра Борщаговского «Три тополя на Шаболовке» (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 2 декабря спектакль «Три тополя на Плющихе». В основе постановки лежит рассказ Александра Борщаговского.

В Москву из деревни продавать домашнюю ветчину приезжает замужняя женщина и мать двоих детей Нюра. Первый, кто ей встречается, — водитель такси Саша. Ему предстоит везти ее к сестре супруга, живущей возле кафе «Три тополя» на Плющихе.

Читайте также:

«Это честная и трогательная мелодрама о превратностях любви и долга, где каждому придется сделать главный выбор в жизни», — рассказали организаторы.

Главные роли исполнят Евгений Сидихин и Дарья Мороз.

Спектакль состоится 2 декабря в 19:00 на улице Красноармейской, 110. Стоимость билетов 2-6 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ТСИ с 21 по 23 ноября покажут новый спектакль «Автор».

Афиша Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

История о несостоявшейся любви. В Краснодаре покажут спектакль «Три тополя на Плющихе»
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Ненависть» 1995 года
В Ростовской области планируют продавать бензин по паспорту
В Краснодаре пройдет благотворительный вечер с хот-догами и лекцией. Средства пойдут на реставрацию старинной кирхи
Блокировки WhatsApp* и Telegram не помогли. Зампред Сбербанка прогнозирует рост телефонного мошенничества
Пострадали два магазина и 17 жилых домов. На Кубани увеличилось число разрушений после ночной атаки БПЛА

Лента новостей

Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
18 ноября, 14:51
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров
В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
«Авторизация через Google — все»
Вчера, 14:05
«Авторизация через Google — все»
Краснодарцев просят сменить электронную почту на российскую для доступа к госресурсам
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
Вчера, 09:30 Реклама
От «Белого мыса» в Геленджике до Wi-Fi в «Ласточке»
На «Техносмене-2025» обсудили, как цифровизация меняет индустрию гостеприимства на юге России

Реклама на сайте