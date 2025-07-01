На «Роза Хутор» покажут лучшие документальные фильмы о науке

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Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Зрители смогут посмотреть три полнометражных и четыре коротких научно-популярных фильма о науке и технологиях

С 25 по 27 июля на курорте «Роза Хутор» в третий раз пройдет фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд». Зрителям представят три полнометражных и четыре коротких научно-популярных фильма о науке и технологиях. После просмотров пройдут дискуссии с режиссерами, героями и экспертами.

25 июля в 18:00 начнется показ фильма «Гидроэлектросчастье» (18+). Действие происходит в 1960-е годы в СССР. На фоне любовной переписки молодого ученого Вадима Руденко разворачивается масштабная стройка Асуанской ГЭС. После просмотра состоится онлайн-встреча с режиссером Александром Марковым.

Пчелы против королевы:

26 июля в 16:00 можно будет увидеть альманах «Коротко о науке» (16+). В 19:00 начнется картина «О герое» (18+). Это вымышленное повествование, переплетенное с интервью художников, философов и ученых, размышляющих о понятиях оригинальности, аутентичности, бессмертия и души в эпоху искусственного интеллекта. После просмотра состоится дискуссия с экспертом по ИИ Николаем Герасименко.

27 июля в 18:00 стартует показ фильма «Вирус лжи» (18+). Это расследование о судьбе трех учёных, изучавших происхождение эпидемии атипичной пневмонии, вспыхнувшей в Китае в 2019 году. После просмотра состоится дискуссия с экспертом Станиславом Рыбцовым.

Фестиваль актуального научного кино «ФАНК» проходит в России с 2015 года, охватывая около 200 городов. За эти годы его зрителями стали больше 300 тыс. человек. Его отличительная особенность — сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий с экспертами.

Показы пройдут на площадке лектория горного клуба «Спорт-Марафон» (Набережная Панорама, 4). Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 июля покажут и обсудят фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом. В основе истории лежит реальная трагедия.

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