В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом. В основе истории лежит реальная трагедия

Критик Кира Кац анонсировала на 3 июля показ фильма «Гонка». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Спортивная экшн-драма основана на реальных событиях, произошедших в середине 1970-х годов. Лента рассказывает о соперничестве двух пилотов Формулы-1 — плейбоя-англичанина Джеймса Ханта и перфекциониста-австрийца Ники Лауды. Постепенно их противостояние выходит далеко за пределы гонок.