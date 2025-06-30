В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гонка» с Крисом Хемсвортом. В основе истории лежит реальная трагедия
В краснодарском кинотеатре «Каро 8» 3 июля пройдет спецпоказ фильма «Гонка» (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 3 июля показ фильма «Гонка». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Спортивная экшн-драма основана на реальных событиях, произошедших в середине 1970-х годов. Лента рассказывает о соперничестве двух пилотов Формулы-1 — плейбоя-англичанина Джеймса Ханта и перфекциониста-австрийца Ники Лауды. Постепенно их противостояние выходит далеко за пределы гонок.
Пчелы против королевы:
Фильм снял двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард («Аполлон-13», «Нокдаун», «Игры разума», «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно»). Главные роли исполнили Крис Хемсворт и Даниэль Брюль.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 июля состоится специальный показ аниме «Девочка, покорившая время».