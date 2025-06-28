Пчелы против королевы. Вышел трейлер комедии «Бугония» Йоргоса Лантимоса
В сети появился трейлер новой научно-фантастической комедии Йоргоса Лантимоса (18+)
Студия Focus Features опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Бугония». Картина основана на южно-корейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года.
Режиссером выступил Йоргос Лантимос, снявший «Клык», «Лобстер», «Фаворитка», «Убийство священного оленя», «Виды доброты», «Бедные-несчастные». Роли исполнили Джесси Племонс, Алисия Сильверстоун, Ставрос Халкиас, Парвиндер Шергилль, Эйдан Дельбис и Седрик Думорнай. Главную роль сыграла любимица постановщика Эмма Стоун.
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Мировая премьера фильма, скорее всего, состоится на Венецианском кинофестивале, который режиссер уже выиграл в 2023 году с фильмом «Бедные-несчастные». В прокат лента выйдет в октябре.
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