Пчелы против королевы. Вышел трейлер комедии «Бугония» Йоргоса Лантимоса

Студия Focus Features опубликовала первый тизер-трейлер фильма «Бугония». Картина основана на южно-корейской научно-фантастической комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года.

Двое молодых людей, одержимых теориями заговора, похищают влиятельного гендиректора крупной компании. Мужчины убеждены, что она инопланетянка, которая хочет уничтожить Землю. Девушке предстоит допрос с пристрастием.

Мировая премьера фильма, скорее всего, состоится на Венецианском кинофестивале, который режиссер уже выиграл в 2023 году с фильмом «Бедные-несчастные». В прокат лента выйдет в октябре.