Затоплены 20 домов, мост и палаточный лагерь. В двух районах Краснодарского края реки вышли из берегов

1 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что из-за сильных дождей в селе Шабановском Северского района произошел резкий подъем воды в реке Шебш. По состоянию на 07:50 подтоплено больше 50 придомовых территорий и затоплено 20 домов.

В селе Тхамаха Северского района подтоплен мост, проехать по нему можно только на высокопроходимой технике. Также подтоплен палаточный лагерь в поселке Мирном. Всех находившихся там людей вывезли, пострадавших нет.

В станице Пятигорской Горячего Ключа тоже подтопило территории — вода зашла во дворы и хозпостройки. На месте работают оперативные службы и спасатели.