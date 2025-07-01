Затоплены 20 домов, мост и палаточный лагерь. В двух районах Краснодарского края реки вышли из берегов

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ТК Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «ТК Краснодар»

На Кубани из-за обильных осадков подтопило несколько населенных пунктов

1 июля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за сильных дождей в селе Шабановском Северского района произошел резкий подъем воды в реке Шебш. По состоянию на 07:50 подтоплено больше 50 придомовых территорий и затоплено 20 домов.

В Шабановском сельском поселении ввели режим ЧС. На базе школы №2 работает пункт временного размещения.

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В селе Тхамаха Северского района подтоплен мост, проехать по нему можно только на высокопроходимой технике. Также подтоплен палаточный лагерь в поселке Мирном. Всех находившихся там людей вывезли, пострадавших нет.

В станице Пятигорской Горячего Ключа тоже подтопило территории — вода зашла во дворы и хозпостройки. На месте работают оперативные службы и спасатели.

Прокуратура Краснодарского края сообщила, что в Северском районе и Горячем Ключе ведомство проводит проверку соблюдения прав граждан, которые пострадали от подтопления.

Села Безымянное и Фанагорийское, а также поселок Мирный тоже находятся в сложном положении. По словам местных жителей, река дошла до критичных отметок буквально за три часа и вышла из берегов. Отмечается, что предупреждающие сирены не сообщали о ЧС.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 1 и 2 июля ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, местами гроза. 

Водоемы Горячий Ключ Инфраструктура МЧС Погода Северский район Штормовые предупреждения

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