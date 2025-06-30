На Кубани рабочая неделя начнется с дождей. В Краснодаре сильных осадков не ожидается

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае с 30 июня по 2 июля

30 июня синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня до Краснодарского края дотянутся поля дождевых облаков. Регион настигнет обширный циклон, кружащий над Верхней Волгой.

Эксперт рассказал, что на Кубани ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, местами гроза. В Краснодаре сильных осадков не будет. Ветер слабый, 5-10 м/с.

«Бархатный сезон»:

По данным краснодарского ЦГМС, на Кубани с 30 июня по 2 июля ветер может усилиться до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 12-17 °С, днем — 22-27 °С. В горах ночью — 5-10 °С, днем — 9-14 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 15-20 °С, днем — 21-26 °С.

Специалисты ЦГМС передают, что 30 июня и 1 июля в Краснодаре будет небольшой дождь. 2 июля облачно, без осадков. Температура воздуха ночью — 13-16 °С, днем — 24-26 °С.

Ранее Юга.ру писали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в июле.

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