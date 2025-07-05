О любви и атомной бомбе. В Краснодаре покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Хмельницкой

Краснодарский край

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  • Альберт Эйнштейн со своей первой женой Милевой Марич, 1905 год © Изображение является общественным достоянием
    Альберт Эйнштейн со своей первой женой Милевой Марич, 1905 год © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре покажут постановку по пьесе Александра Гельмана «Альмар» (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 и 21 октября показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита». В его основе лежит пьеса Александра Гельмана «Альмар», основанная на реальных событиях.

В 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской. Эйнштейн влюбился в женщину на долгие годы.

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Драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР. Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна в 1945 году. Эйнштейн бежит в Америку и винит себя в причастности к созданию ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что она с мужем навсегда возвращается в Советский Союз.

В спектакле заняты Алексей Серебряков и Алена Хмельницкая.

Постановка состоится 20 и 21 октября в 19:00 в Театре драмы по улице Красноармейской, 110. Стоимость билетов 3-9 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарском театре «Мечты» 19 июля покажут постановку «Две дамочки в сторону севера».

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О любви и атомной бомбе. В Краснодаре покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Хмельницкой
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