О любви и атомной бомбе. В Краснодаре покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Хмельницкой

В 1935 году Принстонский институт заказал русскому эмигранту Сергею Коненкову портрет Альберта Эйнштейна. Жена скульптора Маргарита познакомилась со знаменитым физиком в мастерской. Эйнштейн влюбился в женщину на долгие годы.

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 20 и 21 октября показы спектакля «Эйнштейн и Маргарита». В его основе лежит пьеса Александра Гельмана «Альмар», основанная на реальных событиях.

Драматург Александр Гельман фантазирует о том, какой могла быть последняя встреча великого ученого и гражданки СССР. Действие спектакля происходит в доме Эйнштейна в 1945 году. Эйнштейн бежит в Америку и винит себя в причастности к созданию ядерного оружия. Маргарита сообщает ему, что она с мужем навсегда возвращается в Советский Союз.

В спектакле заняты Алексей Серебряков и Алена Хмельницкая.

Постановка состоится 20 и 21 октября в 19:00 в Театре драмы по улице Красноармейской, 110. Стоимость билетов 3-9 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.