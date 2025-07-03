«Живите здесь и сейчас». В Краснодаре состоится премьера спектакля о фантастическом путешествии двух сестер

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

В краснодарском театре «Мечты» покажут постановку «Две дамочки в сторону севера» (18+)

Театр «Мечты» анонсировал на 19 июля премьеру спектакля «Две дамочки в сторону севера». Постановка основана на одноименной пьесе современного французского драматурга Пьера Нотта. 

Спектакль — черная комедия в двух действиях о двух сестрах, которые отправляются в фантастическое и опасное путешествие. 

Насилие, страхи и пороки:

«Жизнь прекрасная, удивительная, но… крайне непредсказуемая вещь. И закончиться она может совершенно внезапно. Поэтому не стоит откладывать все важные (да и неважные) дела, разговоры, выяснения отношений на потом. Этого «потом» может и не случиться. Так что живите здесь и сейчас», — отметили организаторы в анонсе. 

Режиссер-постановщиком и музыкальным оформителем выступил Константин Мохов. Главные роли исполнят актрисы Анна Сезоненко, Полина Стрижакова, Ольга Отараева.

Спектакль состоится 19 июля в 19:00 в арт-пространстве «Свои» по улице Зиповской, 5В, лит Х. Стоимость билета — 1600 рублей. 

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре пройдет кукольный спектакль-притча, основанный на пословицах и присказках. 

Афиша Город Искусство Краснодар отдых События Театры

Новости

Июнь 2025 года в Краснодаре стал самым холодным за 70 лет
Загрузка отелей в Анапе снизилась до 30%, а туроператоры теряют десятки миллионов рублей
Средняя зарплата в России составила 97 тыс. рублей. В Краснодарском крае получают на четверть меньше, Ингушетия и Чечня — на последних местах
Самую большую набережную в Крыму построят за 59,4 млрд рублей. Ее длина составит 12 км
«Живите здесь и сейчас». В Краснодаре состоится премьера спектакля о фантастическом путешествии двух сестер
«Эпическая легенда нашего времени». В Краснодаре пройдет лекция о творчестве группы Nightwish

Лента новостей

Реклама на сайте