«Живите здесь и сейчас». В Краснодаре состоится премьера спектакля о фантастическом путешествии двух сестер

Спектакль — черная комедия в двух действиях о двух сестрах, которые отправляются в фантастическое и опасное путешествие.

«Жизнь прекрасная, удивительная, но… крайне непредсказуемая вещь. И закончиться она может совершенно внезапно. Поэтому не стоит откладывать все важные (да и неважные) дела, разговоры, выяснения отношений на потом. Этого «потом» может и не случиться. Так что живите здесь и сейчас», — отметили организаторы в анонсе.

Режиссер-постановщиком и музыкальным оформителем выступил Константин Мохов. Главные роли исполнят актрисы Анна Сезоненко, Полина Стрижакова, Ольга Отараева.

Спектакль состоится 19 июля в 19:00 в арт-пространстве «Свои» по улице Зиповской, 5В, лит Х. Стоимость билета — 1600 рублей.