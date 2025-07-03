«Живите здесь и сейчас». В Краснодаре состоится премьера спектакля о фантастическом путешествии двух сестер
В краснодарском театре «Мечты» покажут постановку «Две дамочки в сторону севера» (18+)
Театр «Мечты» анонсировал на 19 июля премьеру спектакля «Две дамочки в сторону севера». Постановка основана на одноименной пьесе современного французского драматурга Пьера Нотта.
Спектакль — черная комедия в двух действиях о двух сестрах, которые отправляются в фантастическое и опасное путешествие.
Насилие, страхи и пороки:
«Жизнь прекрасная, удивительная, но… крайне непредсказуемая вещь. И закончиться она может совершенно внезапно. Поэтому не стоит откладывать все важные (да и неважные) дела, разговоры, выяснения отношений на потом. Этого «потом» может и не случиться. Так что живите здесь и сейчас», — отметили организаторы в анонсе.
Режиссер-постановщиком и музыкальным оформителем выступил Константин Мохов. Главные роли исполнят актрисы Анна Сезоненко, Полина Стрижакова, Ольга Отараева.
Спектакль состоится 19 июля в 19:00 в арт-пространстве «Свои» по улице Зиповской, 5В, лит Х. Стоимость билета — 1600 рублей.
Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре пройдет кукольный спектакль-притча, основанный на пословицах и присказках.