ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России. Тренер и семь футболистов также стали лучшими в РПЛ
Российский футбольный союз выбрал лучшую команду, тренера и игрока сезона 2024/2025
29 июня Российский футбольный союз утвердил лучшую футбольную команду, лучшего тренера и игрока по итогам сезона 2024/2025.
Первым среди футбольных команд стал «Краснодар», который 24 мая в заключительном туре Российской футбольной Премьер-лиги обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:0 и стал чемпионом РПЛ.
«Клуб из Краснодара вошел в число избранных, выигрывавших Мир РПЛ», — отметили в РФС.
Лучшим тренером избрали Мурада Мусаева — он привел «быков» к первым в истории команды золотым медалям чемпионата России.
«Краснодар» стал самым прибыльным клубом РПЛ:
Также РФС объявил список из 33 лучших футболистов. На первом месте — нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.
С «Краснодаром» у футболиста подписан контракт до июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.
Из числа «быков» в список также вошли капитан команды Эдуард Сперцян, вратарь Станислав Агкацев, левый защитник Лукас Оласа, левый центральный защитник Диего Коста, правый центральный полузащитник Александр Черников, правый полузащитник Жоао Батчи.
Как писали Юга.ру, следующая игра ФК «Краснодар» состоится 5 июля против «Ростова», а 12 июля пройдет финал Суперкубка России, где «быки» сыграют с ЦСКА.