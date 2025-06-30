ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России. Тренер и семь футболистов также стали лучшими в РПЛ

29 июня Российский футбольный союз утвердил лучшую футбольную команду, лучшего тренера и игрока по итогам сезона 2024/2025.

Первым среди футбольных команд стал «Краснодар», который 24 мая в заключительном туре Российской футбольной Премьер-лиги обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:0 и стал чемпионом РПЛ.

«Клуб из Краснодара вошел в число избранных, выигрывавших Мир РПЛ», — отметили в РФС.

Лучшим тренером избрали Мурада Мусаева — он привел «быков» к первым в истории команды золотым медалям чемпионата России.