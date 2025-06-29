Сочинскую набережную «Ривьера» признали лучшим общественным пространством России

Набережная пляжа «Ривьера» выиграла две награды премии Urban Awards 2025 — об этом сообщает пресс-служба сочинской мэрии. Проект, воплощенный в жизнь группой компаний «Десо», стал лауреатом в номинациях «Лучшее городское общественное пространство, созданное застройщиком» и «Некоммерческие общественные пространства».

Еще две награды получил расположенный по соседству отель «Lotte Sochi Hotel» — как «Лучшая гостиничная недвижимость России» и как «Концепция отеля».