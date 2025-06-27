От парка Галицкого до центра почти 1500 рублей. В Краснодаре из-за сбоев с мобильным интернетом взлетели цены на такси

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Доехать на такси от парка «Краснодар» до торгового центра «Галерея» 27 июня стоит около 1500 рублей

27 июня в Краснодаре произошел масштабный сбой мобильного интернета, из-за которого местные жители столкнулись с трудностями при вызове такси. Часть водителей не выходит на линию, поскольку не может получать заказы. Редакторка Юга.ру сообщила, что ее подруга не сумела вызвать такси на собственную свадьбу из-за технических неполадок.

Цены на поездки выросли в 1,5–2 раза. Так, по данным приложения «Яндекс.Такси», дорога от парка «Краснодар» до торгового центра «Галерея» стоит 1477 рублей по тарифу «комфорт». При этом «эконом» в системе недоступен.

  • © Скриншот из приложения «Яндекс.Такси»
    © Скриншот из приложения «Яндекс.Такси»

Напомним, что 27 июня сбои мобильного интернета начались около 8:40 утра, у сотового оператора Tele2 связь вернулась в 12:40, а у «Билайн» интернет не работает и на момент написания новости (12:55). При этом несколько пользователей «Мегафон» и «Т-Мобайл» сообщили Юга.ру, что связь сегодня не пропадала, как и 24-25 июня.

Как писали Юга.ру, 18 июня оператор сотовой связи предупредил жителей Краснодара об отключении мобильного интернета в целях безопасности. Жители также жаловались на некорректную работу приложений такси.

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