От парка Галицкого до центра почти 1500 рублей. В Краснодаре из-за сбоев с мобильным интернетом взлетели цены на такси

Доехать на такси от парка «Краснодар» до торгового центра «Галерея» 27 июня стоит около 1500 рублей

27 июня в Краснодаре произошел масштабный сбой мобильного интернета, из-за которого местные жители столкнулись с трудностями при вызове такси. Часть водителей не выходит на линию, поскольку не может получать заказы. Редакторка Юга.ру сообщила, что ее подруга не сумела вызвать такси на собственную свадьбу из-за технических неполадок.



Цены на поездки выросли в 1,5–2 раза. Так, по данным приложения «Яндекс.Такси», дорога от парка «Краснодар» до торгового центра «Галерея» стоит 1477 рублей по тарифу «комфорт». При этом «эконом» в системе недоступен.

© Скриншот из приложения «Яндекс.Такси»

Напомним, что 27 июня сбои мобильного интернета начались около 8:40 утра, у сотового оператора Tele2 связь вернулась в 12:40, а у «Билайн» интернет не работает и на момент написания новости (12:55). При этом несколько пользователей «Мегафон» и «Т-Мобайл» сообщили Юга.ру, что связь сегодня не пропадала, как и 24-25 июня.