В кинотеатрах Краснодара покажут первый в мире полнометражный мультфильм, полностью созданный нейросетью
В прокат выходит анимация «Чингис-Хан» по одноименной поэме Виктора Слипенчука (12+)
26 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Чингис-Хан» Кирилла Калашникова. Лента представляет собой историческую драму.
В основе сценария лежит одноименная поэма Виктора Слипенчука, написанная в 1964 году. Произведение рассказывает о знаменитом монгольском полководце.
В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Гунда»:
Создатели «Чингис-Хана» позиционируют его как первый полнометражный фильм, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта. Для визуализации эпохи великого завоевателя и создания саундтрека было использовано 15 различных ИИ-программ.
Фильм уже успел получить награду на фестивале AI Film Awards в Каннах. Режиссер Кирилл Калашников определяет свое творение как нейромикс, который ближе к видеокомиксу, чем к традиционному кино.
Посмотреть фильм «Чингис-Хан» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».
Как писали Юга.ру, в краснодарском кинотеатре 27 июня покажут и обсудят хоррор «Одни из нас». Это полнометражный дебют Дестри Эллин Спилберг — дочери Стивена Спилберга.