В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и грозы

На Кубани 28, 29 и 30 июня ожидаются дожди, град и ветер. Прогнозируются подъемы уровней воды в реках и смерчи над морем

МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на 28-30 июня. В регионе, исключая Сочи, ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

На водотоках притоков реки Кубань (в Абинском, Северском, Крымском районах и Горячем Ключе) и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Также на участках от Анапы до Магри отмечают опасность формирования смерчей над морем.