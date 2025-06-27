В Краснодарском крае снова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются ливни и грозы
На Кубани 28, 29 и 30 июня ожидаются дожди, град и ветер. Прогнозируются подъемы уровней воды в реках и смерчи над морем
МЧС России по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на 28-30 июня. В регионе, исключая Сочи, ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.
На водотоках притоков реки Кубань (в Абинском, Северском, Крымском районах и Горячем Ключе) и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок. Также на участках от Анапы до Магри отмечают опасность формирования смерчей над морем.
Аномальная жара и засуха:
МЧС по Краснодарскому краю рекомендует оставаться дома, наблюдать за окружающей обстановкой, использовать непромокаемую одежду и обувь и обращать внимания на предупреждающие СМС-сообщения.
По данным краснодарского ЦГМС 28 июня температура воздуха в регионе составит 25-30 °C, 29 июня — 20-25 °C. В Краснодаре 28 июня ночью 11-13 °C, днем — 28-30 °C.
На 27 июня температура воды в Черном море составляет 22 °C, Азовского моря — 21-22 °C.
Как писали Юга.ру, 23 июня в Сочи и Сириусе наблюдали опасные облака-стены.