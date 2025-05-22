В Сочи выросло число пляжей, получивших «Синие флаги»

51 пляжная территория в Сочи получила высший знак качества «Синий флаг»

21 мая пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что 51 пляж курорта получил высший национальный знак качества «Синий флаг». Всего 67 прибрежных территорий города прошли классификацию на соответствие национальным стандартам.

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По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, также 16 пляжей получили желтые и зеленые флаги.



Отметим, что в прошлом году в Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг». В 2023 году их было 35.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории — зеленый, III категории — желтый флаг.

Напомним, что в Сочи в этим летом будут работать 180 пляжей. 20 прибрежных территорий открыли 1 июня. Остальные пляжи будут доступны для отдыхающих с начала купального сезона — 1 июня.