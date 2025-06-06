Россиянам запретят посещать пляжи с животными. Какие еще правила опубликовало МЧС?

Дагестан, Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, сайт ru.freepik.com
    © Фото freepik, сайт ru.freepik.com

МЧС России ограничит отдых на пляжах с животными. Нововведение не касается собак-поводырей

6 июня ТАСС со ссылкой на МЧС России сообщило о введении запрета на посещение пляжей с животными за исключением собак-поводырей. Информация содержится в проекте приказа МЧС России.

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В списке запретов также заплыв за буйки, плавание на предметах, не предназначенных для этого, например, на лежаках и бревнах, игра в спортивные игры вне отведенных для этого мест. Также запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения и оставлять детей без присмотра. В качестве буйков запрещено использовать предметы, похожие на бытовой мусор — бутылки, канистры и другие.

Приказ не предусматривает ответственность граждан за нарушение требований.

Ответственные за использование пляжа должны оборудовать его всем необходимым, а также следить за чистотой и регулярно проверять дно водоема.

Постановление должно вступить в силу 1 сентября 2025 года. Оно будет действовать до 1 сентября 2031 года.

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