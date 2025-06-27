Настоящая любовь и 3 млн рублей. О чем мечтает молодежь Краснодара — опрос
В преддверии Дня молодежи российский банк узнал, о чем мечтают и на что копят деньги молодые краснодарцы
Сбер провел ежегодное исследование* ценностей и финансовых привычек россиян до 35 лет и поделился его итогами.
Цели и мечты краснодарцев
Создать семью и завести детей стало главной жизненной целью для молодежи Краснодара в 2025 году. Об этом заявили 60% респондентов. Найти настоящую любовь важно для 53% опрошенных, а жить в достатке и без финансовых ограничений — для 52%.
Молодые женщины чаще мужчин ставят на первое место семью (66% против 57%), любовь (59% против 51%) и финансовое благополучие (54% против 49%). В Краснодаре средняя сумма мечты за год выросла до 3 млн рублей. По России этот показатель еще выше — 3,4 млн.
«Пожить для себя»:
На что копит молодежь
Каждый второй молодой россиянин (52%) целенаправленно откладывает деньги. В Краснодаре таких 37% (16% делают это регулярно, 21% — время от времени). В среднем молодые люди откладывают 16% от дохода (год назад было 13%).
Жители Краснодара копят на следующие цели:
- собственное жилье — 41%;
- поиск хорошей работы — 15%;
- сохранение здоровья — 9%.
- качественное образование — 7%.
- открытие бизнеса — 3%.
Краснодар пошел в топ-5 городов, где долго копят на ипотечный взнос:
Для накоплений чаще всего выбирают банковские вклады (82,5%). Реже используют инвестиции в свое дело (8,6%), накопительное страхование жизни (5,2%) или ценные бумаги (4,8%).
«Как показало исследование, половина молодых россиян уже сегодня осознанно формирует накопления — 21% делают это регулярно, еще 31% — время от времени. Это говорит о важном сдвиге: у молодежи появляются не только амбициозные цели, но и стремление к финансовой устойчивости. За год средняя сумма желаемого капитала российской молодежи выросла с 2,3 до 3,4 млн рублей, в Краснодаре — до 3 млн рублей. Молодое поколение смотрит на будущее иначе. В этом году мы ожидаем запуск важного механизма — программы семейных сбережений. Она может дать россиянам новые стимулы к инвестированию: налоговый вычет, участие работодателя, использование материнского капитала. Уверен, этот инструмент будет востребован и среди аудитории 18–35 лет», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
*Исследование Сбера прошло в июне 2025 года в 37 крупных городах России (500 тыс.+ жителей). Опрошено 11 тысяч человек. Выборка репрезентативна.