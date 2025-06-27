Настоящая любовь и 3 млн рублей. О чем мечтает молодежь Краснодара — опрос

В преддверии Дня молодежи российский банк узнал, о чем мечтают и на что копят деньги молодые краснодарцы

Сбер провел ежегодное исследование* ценностей и финансовых привычек россиян до 35 лет и поделился его итогами.

Цели и мечты краснодарцев

Создать семью и завести детей стало главной жизненной целью для молодежи Краснодара в 2025 году. Об этом заявили 60% респондентов. Найти настоящую любовь важно для 53% опрошенных, а жить в достатке и без финансовых ограничений — для 52%.

Молодые женщины чаще мужчин ставят на первое место семью (66% против 57%), любовь (59% против 51%) и финансовое благополучие (54% против 49%). В Краснодаре средняя сумма мечты за год выросла до 3 млн рублей. По России этот показатель еще выше — 3,4 млн.