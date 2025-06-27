Аномальная жара и засуха. Какую погоду в Краснодарском крае ждать в июле?

В июле в Краснодарском крае ожидается высокая температура и дефицит осадков

27 июня издание «Известия» опубликовало прогноз погоды в Краснодарском крае в июле 2025 года. Синоптики предупреждают об отсутствии ливней, низкой влажности и высоких температурах.

На Кубани ожидается аномальная жара и риск засухи — осадков может быть вдвое меньше нормы при температуре выше 30 °C. Лето в регионе может стать одним из самых засушливых и жарких за последние десять лет.

В Сочи погода будет теплой и без осадков, с высокой влажностью воздуха — около 79%. Температура днем 25 °C, ночью — около 20 °C.

В Анапе прогнозируют «типично теплую курортную погоду». Погодных аномалий не ожидается. За месяц возможны пять дождливых дней и около 26 мм осадков. Средняя дневная температура 26 °C, ночью — 20-22 °C.