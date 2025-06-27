Аномальная жара и засуха. Какую погоду в Краснодарском крае ждать в июле?
В июле в Краснодарском крае ожидается высокая температура и дефицит осадков
27 июня издание «Известия» опубликовало прогноз погоды в Краснодарском крае в июле 2025 года. Синоптики предупреждают об отсутствии ливней, низкой влажности и высоких температурах.
На Кубани ожидается аномальная жара и риск засухи — осадков может быть вдвое меньше нормы при температуре выше 30 °C. Лето в регионе может стать одним из самых засушливых и жарких за последние десять лет.
В Сочи погода будет теплой и без осадков, с высокой влажностью воздуха — около 79%. Температура днем 25 °C, ночью — около 20 °C.
В Анапе прогнозируют «типично теплую курортную погоду». Погодных аномалий не ожидается. За месяц возможны пять дождливых дней и около 26 мм осадков. Средняя дневная температура 26 °C, ночью — 20-22 °C.
В Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C:
В Крыму температура днем составит 29 °C, ночью — 18 °C. Прогнозируют семь дождливых дней и около 40 мм осадков.
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на первые трое суток июля в Краснодарском крае: 1 июля ожидается 29 °C, 2 июля — 27 °C, 3 июля — 30 °C.
Также ожидается повышение температуры воды в морях Краснодарского края. Черное море в начале июля прогреется до 24-25 °C, а к концу месяца до 26-27 °C. В Азовском море температура воды будет теплее — до 32 °C в мелководных заливах.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае лето 2025 года может быть самым жарким за последние 30 лет.