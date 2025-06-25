«Они станут лучшими друзьями». В Краснодарском крае продаются камни-питомцы с побережья Черного моря

Краснодарский край

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  • Камни-питомцы © коллаж из скриншотов с сайта Авито
    Камни-питомцы © коллаж из скриншотов с сайта Авито

Жители Краснодарского края продают необычные поделки — камни с приклеенными глазами. Что это за тренд?

Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений необычные публикации с продажей камней-питомцев.

В Новороссийске продают «камешков-друзьяшек» за 205 рублей. Перед отправкой покупателю, «друзьяшки» посещают кипящие источники и теплые ванны. Автор отметил, что камни смогут стать поддержкой в трудную минуту.

«Они станут для вас лучшими друзьями! Kopмите cвoeгo кaмня-питомца! Он не может питаться физическими объектами, тaк чтo снабдите егo пищeй для eгo другиx чувcтв, тaких кaк зрeниe, oсязaниe, oбоняниe и слух», — отметил продавец.

  • скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру
    скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру

Жительница Новоросийска за 214 рублей продает морского питомца. Авторка утверждает, что «камнята» очень легко дрессируются, им легко даются команды «сидеть», «стоять», «умри».

  • скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру
    скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру

10-летняя девочка из Сочи продает за 800 рублей «живой» камень с «едой», «духами» и «паспортом». Девочка сделала набор самостоятельно.

  • скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру
    скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру

 Жительница из Геленджика продает дрессированного камня-питомца за 350 рублей. Каждому покупателю авторка поможет подобрать питомца по желаемым параметрам, а вместе с отправкой положит к камню инструкцию по уходу.

  • скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру
    скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру

Камень-дельфин, гвоздь древнего корабля, старинные якоря:

В Анапе предлагают три камня-питомца с домом-лежанкой за 850 рублей.

«Bсе ребятa — Чернoмopцы. Двoe из троих — приносящиe счаcтьe, с дыpoчкoй! Третий — мудрый, дoбpый, oднoглазый. Фeтpoвый язычок у кaмня — крeпкий, выдepжит мойку», — пишет автор публикации.

  • скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру
    скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру

Необычного камня-питомца продают в Сочи за 2150 рублей. На камне «настоящая, нарисованная природой» улыбающаяся мордочка.

  • скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру
    скриншот с сайта Авито © Фото Юга.ру

Продавать камни в качестве питомцев придумал в 1975 году американец Гэри Даль. Он предлагал камни в картонных коробках, с соломинкой и отверстиями для дыхания, набором аксессуаров и инструкцией по уходу. Гэри смог продать 1,2 млн камней и заключить контракт с крупным универмагом.

Детей, увлеченных воспитанием камней, называют «петрокеры» (от англ. pet — «питомец» и rock — «камень»).

Как писали Юга.ру, 22 июня на Кубани вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками. 

Авито Анапа Геленджик Сочи Черное море

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