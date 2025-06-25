«Они станут лучшими друзьями». В Краснодарском крае продаются камни-питомцы с побережья Черного моря

Жители Краснодарского края продают необычные поделки — камни с приклеенными глазами. Что это за тренд?

Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений необычные публикации с продажей камней-питомцев.

В Новороссийске продают «камешков-друзьяшек» за 205 рублей. Перед отправкой покупателю, «друзьяшки» посещают кипящие источники и теплые ванны. Автор отметил, что камни смогут стать поддержкой в трудную минуту.

«Они станут для вас лучшими друзьями! Kopмите cвoeгo кaмня-питомца! Он не может питаться физическими объектами, тaк чтo снабдите егo пищeй для eгo другиx чувcтв, тaких кaк зрeниe, oсязaниe, oбоняниe и слух», — отметил продавец.