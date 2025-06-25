«Они станут лучшими друзьями». В Краснодарском крае продаются камни-питомцы с побережья Черного моря
Жители Краснодарского края продают необычные поделки — камни с приклеенными глазами. Что это за тренд?
Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений необычные публикации с продажей камней-питомцев.
В Новороссийске продают «камешков-друзьяшек» за 205 рублей. Перед отправкой покупателю, «друзьяшки» посещают кипящие источники и теплые ванны. Автор отметил, что камни смогут стать поддержкой в трудную минуту.
«Они станут для вас лучшими друзьями! Kopмите cвoeгo кaмня-питомца! Он не может питаться физическими объектами, тaк чтo снабдите егo пищeй для eгo другиx чувcтв, тaких кaк зрeниe, oсязaниe, oбоняниe и слух», — отметил продавец.
Жительница Новоросийска за 214 рублей продает морского питомца. Авторка утверждает, что «камнята» очень легко дрессируются, им легко даются команды «сидеть», «стоять», «умри».
10-летняя девочка из Сочи продает за 800 рублей «живой» камень с «едой», «духами» и «паспортом». Девочка сделала набор самостоятельно.
Жительница из Геленджика продает дрессированного камня-питомца за 350 рублей. Каждому покупателю авторка поможет подобрать питомца по желаемым параметрам, а вместе с отправкой положит к камню инструкцию по уходу.
Камень-дельфин, гвоздь древнего корабля, старинные якоря:
В Анапе предлагают три камня-питомца с домом-лежанкой за 850 рублей.
«Bсе ребятa — Чернoмopцы. Двoe из троих — приносящиe счаcтьe, с дыpoчкoй! Третий — мудрый, дoбpый, oднoглазый. Фeтpoвый язычок у кaмня — крeпкий, выдepжит мойку», — пишет автор публикации.
Необычного камня-питомца продают в Сочи за 2150 рублей. На камне «настоящая, нарисованная природой» улыбающаяся мордочка.
Продавать камни в качестве питомцев придумал в 1975 году американец Гэри Даль. Он предлагал камни в картонных коробках, с соломинкой и отверстиями для дыхания, набором аксессуаров и инструкцией по уходу. Гэри смог продать 1,2 млн камней и заключить контракт с крупным универмагом.
Детей, увлеченных воспитанием камней, называют «петрокеры» (от англ. pet — «питомец» и rock — «камень»).
Как писали Юга.ру, 22 июня на Кубани вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками.