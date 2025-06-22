Власти Краснодарского края запретили посещать общественные места с собаками. Куда нельзя с питомцем?

На Кубани вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками

22 июня департамент потребсферы Краснодарского края сообщил, что в регионе начал действовать запрет на посещение общественных мест с собаками.

С животными запрещено посещать магазины, рестораны, кафе, поликлиники и больницы, школы и детские сады, а также учреждения культуры. Под исключение попадают собаки-поводыри.

Закон распространяется на заведения, где у входа размещена информация о том, что с животными заходить нельзя.

«Мера направлена на обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также соблюдение санитарных норм в общественных местах», — отметили в ведомстве.