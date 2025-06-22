Власти Краснодарского края запретили посещать общественные места с собаками. Куда нельзя с питомцем?
На Кубани вступил в силу запрет на посещение общественных мест с собаками
22 июня департамент потребсферы Краснодарского края сообщил, что в регионе начал действовать запрет на посещение общественных мест с собаками.
С животными запрещено посещать магазины, рестораны, кафе, поликлиники и больницы, школы и детские сады, а также учреждения культуры. Под исключение попадают собаки-поводыри.
Закон распространяется на заведения, где у входа размещена информация о том, что с животными заходить нельзя.
«Мера направлена на обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также соблюдение санитарных норм в общественных местах», — отметили в ведомстве.
Россиянам запретят посещать пляжи с животными:
Власти также конкретизировали правила выгула животных. Гулять с собакой высотой до 30 см в холке можно на поводке длиной не более 1,5 метра, свыше 30 см в холке — на поводке не более 0,8 метра и в наморднике (кроме 3-месячных щенков).
Перевозить животных в общественном транспорте можно на коротком поводке и в наморднике, либо в переноске.
Поправки в региональный закон о содержании и защите домашних животных ввели по решению депутатов ЗСК в мае 2025 года.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре можно бесплатно стерилизовать собаку.