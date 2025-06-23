Камень-дельфин, гвоздь древнего корабля, старинные якоря. В Краснодарском крае продают необычные вещи, поднятые со дна Черного моря

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото с сайта Авито
    © Коллаж из скриншотов фото с сайта Авито

В Краснодарском крае можно купить вещи, поднятые со дна Черного моря. Узнали цены

Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений необычные публикации. В Краснодаре за 5 млн рублей продается камень в форме дельфина с природными отверстиями. Автор написал, что этот предмет в единственном экземпляре.

  • © Скриншот с сайта Авито
    © Скриншот с сайта Авито

В Новороссийске за 1 млн рублей продается камень с рисунком, напоминающим древнюю ладью. Автор пишет, что изображение создано природой.

«Ничего подобного вы больше не найдете. Украсит любую коллекцию», — уверен автор объявления.

  • © Скриншот с сайта Авито
    © Скриншот с сайта Авито

В Сочи за 1 млн рублей продают два медных корабельных гвоздя. Владелец сообщил, что нашел их на дне Черного моря в районе Алексанрийского маяка, где стоял форт.

«Судя по размерам гвоздей, корабль был немаленький. Корабль, очевидно, был затоплен, так как рядом с этим местом находил ядра от пушек», — написал автор объявления.

  • © Скриншот с сайта Авито
    © Скриншот с сайта Авито

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В Краснодаре за 22 млн рублей продают кoллекцию мopcких aртефaктов, включающaя 40 якoрeй, кoрaбeльныe хoдoвыe винты, кнexты и звeзду. Владелец уверен, что уcтaнoвка этих apт-объектoв повысит cтaтуc тeрритоpии покупателя.

По его словам, коллекция обладает инвестиционной ценностью. Антиквариат всегда растет в цене, а морские реликвии — редкие и востребованные экземпляры.

«Эта коллекция — не просто предметы декора, а настоящие фрагменты истории, которые могут стать ключевым элементом в оформлении частных закрытых клубов и поселков, музеев, ресторанов, яхт-клуба, городского парка или городских набережных, которые будут ежедневно притягивать внимание и взгляды тысяч людей», — написал автор.

  • © Скриншот с сайта Авито
    © Скриншот с сайта Авито

Как писали Юга.ру, в Сочи за 25 млн рублей продают «Тихий Дон» с автографом Шолохова. Или готовы обменять на трактор.

Авито Краснодар Новороссийск Сочи Черное море

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Камень-дельфин, гвоздь древнего корабля, старинные якоря. В Краснодарском крае продают необычные вещи, поднятые со дна Черного моря
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