Банк как лаборатория: Сбер открыл в Ростове-на-Дону офис, где будут тестирировать новые сервисы

В Ростове-на-Дону после реконструкции открылся один из самых крупных в регионе офис Сбера

Теперь офис обслуживает и частных клиентов, и бизнес. Помимо стандартных банковских услуг, здесь можно:

Обновленное отделение банка площадью более 500 кв. метров находится рядом с центральным офисом Юго-Западного Сбера на улице Евдокимова, 37.

Отделение на Евдокимова — единственная лин-лаборатория Сбера в Ростовской области, место, где новинки тестируют перед запуском по всему региону.

Интерьер в офисе украсили постерами с видами Дона, а для детей обустроили игровую зону. Пространство полностью адаптировали для маломобильных граждан.