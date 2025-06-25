Банк как лаборатория: Сбер открыл в Ростове-на-Дону офис, где будут тестирировать новые сервисы
В Ростове-на-Дону после реконструкции открылся один из самых крупных в регионе офис Сбера
Обновленное отделение банка площадью более 500 кв. метров находится рядом с центральным офисом Юго-Западного Сбера на улице Евдокимова, 37.
Теперь офис обслуживает и частных клиентов, и бизнес. Помимо стандартных банковских услуг, здесь можно:
- купить гаджеты,
- воспользоваться сейфовой ячейкой,
- выпить кофе.
Отделение на Евдокимова — единственная лин-лаборатория Сбера в Ростовской области, место, где новинки тестируют перед запуском по всему региону.
Интерьер в офисе украсили постерами с видами Дона, а для детей обустроили игровую зону. Пространство полностью адаптировали для маломобильных граждан.
Зачем ехать из Краснодара в Ростов-на-Дону:
«В Ростове-на-Дону работает 41 отделение нашего банка, ежедневно за консультацией в Сбер обращаются около 10 тысяч жителей и гостей города. Для нас важно, чтобы посещение банка было не вынужденным делом, а приятным и лёгким опытом. Обновлённый офис в донской столице — это не просто пространство для финансовых операций, а место, где технологии служат комфорту человека. Мы постарались учесть все нюансы: от удобства обслуживания до создания уютной атмосферы для семей с детьми», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.