Власти Новороссийска запретили большегрузам ездить по городу в жару
Власти Новороссийска ввели ограничение движения для тяжеловесного транспорта
Пресс-служба мэрии Новороссийска сообщила, что с 20 июня до 31 августа в городе ограничено движение тяжеловесных грузовиков. Они не смогут передвигаться с 10:00 до 22:00.
Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146:
По данным администрации, тяжеловесным считается транспорт, нагрузка на ось которого или масса которого с грузом или без него превышают допустимую норму, определенную постановлением Правительства РФ № 2200 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом».
«В большинстве своем автопоезда, осуществляющие перевозку грузов, укладываются в нормативы. Что касается зерновозов, то в соответствии правилами перевозки грузов, размещение делимого груза на транспортном средстве должно осуществляться так, чтобы общая масса транспорта с грузом или нагрузка на ось не превышали допустимые нормативные значения», — пояснили в управлении транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска.
Контролировать движение тяжеловесного транспорта будет пост весового контроля в селе Владимировка. За нарушения предусмотрена административная ответственность по статье КоАП РФ «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
Как писали Юга.ру, до 15 сентября грузовикам запретили ездить днем по двум трассам Краснодарского края — А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-147 Джубга — Сочи.