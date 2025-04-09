Летом грузовикам запретят ездить днем по двум трассам Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани на двух федеральных трассах ограничат движение большегрузов

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что в Краснодарском крае с 1 июня до 15 сентября запретят движение грузовиков по трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский. 

Ограничения введут от станицы Северской до Крымска для большегрузов и транспорта с максимальной массой более 15 тонн.

На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка:

Грузовики не смогут передвигаться по данному участку дороги ежедневно с 8:00 до 20:00.

Летом аналогичные ограничения введут и на трассе А-147 Джубга — Сочи. Они будут действовать каждую неделю с 8:00 до 21:00 с пятницы по воскресенье, в выходные и праздники.

Как писали Юга.ру, в Горячем Ключе на участке трассы М-4 «Дон» ввели реверсивное движение. Ограничения обещают снять к началу курортного сезона.

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