Краснодарский застройщик «ИНСИТИ девелопмент» построит жилой комплекс в Москве
Компания «ИНСИТИ девелопмент» приступила к строительству нового мультиформатного района в Троицком округе Москвы
Проект развернется на участке площадью 97 гектаров. Здесь возведут жилые дома, образовательный кластер и всю необходимую коммерческую инфраструктуру. К территории примыкает еще 70 гектаров леса, который частично благоустроят и превратят в парк. Новый парк гармонично впишут в существующий ландшафт, сохранив зеленый массив. Он станет местом для прогулок и отдыха жителей и туристов. Проект станет частью плана развития Новой Москвы.
Район расположен всего в 10 минутах от кинопарка «МОСКИНО» в Краснопахорском районе. «ИНСИТИ девелопмент» рассматривает возможность развивать район в тематике киноиндустрии, образования и туризма, используя близость кинопарка. Компания планирует построить здесь современный комплекс индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с разнообразными планировками и типами домов. Особое внимание уделят единой и современной архитектуре всего района, несмотря на его большие размеры.
Читайте также:
Срок реализации проекта — 7 лет (от проектирования до завершения продаж). Инвестиции девелопера составят более 20 млрд рублей. Это создаст новые рабочие места и пополнит городской бюджет.
Проект реализуют по договору комплексного развития территорий (КРТ), что обеспечит развитие всей окружающей инфраструктуры района. В 2023 году ГК «ИНСИТИ девелопмент» уже подписала два договора КРТ в Краснодарском крае.
«Сейчас рынок жилой недвижимости переживает не самые простые времена, но мы имеем наработанный запас прочности, чтобы не бояться новых масштабных проектов. Мы несколько лет активно работали над тем, чтобы приступить к строительству жилых проектов на московском рынке. С прошлого года компания «ИНСИТИ логистика» строит логистические парки в Подмосковье, а в Москве работает офисный филиал. Проект в троицком районе для нас привычный по масштабам, поэтому мы полностью готовы к его реализации и новым вызовам не знакомого нам пока московского рынка», — отметил учредитель ГК «ИНСИТИ» Саркисов Роман Юрьевич.
«Мы не первый раз приступаем к проекту такого формата и масштаба. У нас есть хороший опыт по строительству и продажам подобного мультиформатного комплекса в Краснодаре. Теперь мы можем взять лучшие наработки с прошлого проекта и дополнить его новыми, современными решениями. Уверены, что региональные застройщики способны реализовывать конкурентные продукты на московском рынке», — сказала управляющий партнер ГК «ИНСИТИ» Анна Шевченко.