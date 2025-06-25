Краснодарский застройщик «ИНСИТИ девелопмент» построит жилой комплекс в Москве

Компания «ИНСИТИ девелопмент» приступила к строительству нового мультиформатного района в Троицком округе Москвы

Проект развернется на участке площадью 97 гектаров. Здесь возведут жилые дома, образовательный кластер и всю необходимую коммерческую инфраструктуру. К территории примыкает еще 70 гектаров леса, который частично благоустроят и превратят в парк. Новый парк гармонично впишут в существующий ландшафт, сохранив зеленый массив. Он станет местом для прогулок и отдыха жителей и туристов. Проект станет частью плана развития Новой Москвы. Район расположен всего в 10 минутах от кинопарка «МОСКИНО» в Краснопахорском районе. «ИНСИТИ девелопмент» рассматривает возможность развивать район в тематике киноиндустрии, образования и туризма, используя близость кинопарка. Компания планирует построить здесь современный комплекс индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с разнообразными планировками и типами домов. Особое внимание уделят единой и современной архитектуре всего района, несмотря на его большие размеры.

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Срок реализации проекта — 7 лет (от проектирования до завершения продаж). Инвестиции девелопера составят более 20 млрд рублей. Это создаст новые рабочие места и пополнит городской бюджет. Проект реализуют по договору комплексного развития территорий (КРТ), что обеспечит развитие всей окружающей инфраструктуры района. В 2023 году ГК «ИНСИТИ девелопмент» уже подписала два договора КРТ в Краснодарском крае.