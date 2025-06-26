Вышел трейлер мюзикла «Джульетта и Ромео». Когда покажут в Краснодаре?
Создатели позиционируют фильм как переосмысление произведения Уильяма Шекспира (18+)
В сети появился трейлер поп-мюзикла «Джульетта и Ромео». Режиссером и автором сценария выступил Тимоти Скотт Богарт. Постановщик попытался переосмыслить знаменитую трагедию Уильяма Шекспира.
Музыку и песни для мюзикла сочинил лауреат премии «Грэмми» Эван Кидд Богарт. Он известен сотрудничеством с Бейонсе, Рианной и другими мировыми звездами. Над декорациями работал трехкратный обладатель «Оскара» Данте Ферретти.
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Действие происходит в итальянском городе на заре эпохи Возрождения. Влюбившиеся друг в друга Джульетта и Ромео принадлежат к влиятельным враждующим семействам Монтекки и Капулетти.
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