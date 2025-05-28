В Краснодаре в 2025 году вырубят более 7 тыс. деревьев. На каких улицах и участках?

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара спилят более 7 тыс. деревьев и кустарников. Это нужно для реконструкции дорог

27 мая портал 93.RU со ссылкой на вице-мэра Краснодара Владимира Архипова сообщил, что при ремонте дорог в городе вырубят 7 тыс. 25 деревьев, в том числе субтропические, хвойные, лиственные породы и кустарники.

В качестве компенсации за утраченные зеленые насаждения в бюджет Краснодара поступят 565,7 млн рублей.

В Краснодаре на Всесвятском кладбище снова вырубят деревья:

В городе вырубят:

  • 1,9 тыс. насаждений на участке от ТЦ «Лента» до КП «Немецкая деревня» (Западный обход);
  • 64 насаждения на участке от КП «Немецкая деревня» до улицы Средней (Западный обход);
  • 2,7 тыс. насаждений на участке улицы Есенина от Солнечной до Суздальской;
  • 1,1 тыс. насаждений при строительстве развязки на улицах Тихорецкой и Володарского;
  • 585 насаждений при реконструкции улицы Красных Партизан — от Заполярной до Западного обхода;
  • 581 насаждение при строительстве путепровода на улице Фадеева.

Реконструировать эти участки дорог планируют в ближайшие годы. Общая стоимость работ составит 11,6 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, этой весной в Краснодаре вырубили молодые деревья на бульваре Ушакова и во время реконструкции сквера на ЮМР.

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