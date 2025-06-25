Дьявол в американской глубинке. В Краснодаре в кино можно посмотреть фильм ужасов «Ритуал» с Аль Пачино

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ритуал» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ilapak»
    Кадр из трейлера к фильму «Ритуал» © Скриншот видео с Rutube-канала «Ilapak»

В прокат выходит фильм, вдохновленный реальной историей (18+)

25 июня на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Ритуал» Дэвида Миделла. Лента представляет собой хоррор.

В трейлере и описаниях к фильму указано, что сюжет основан на реальной истории американки Эммы Шмидт, страдающей одержимостью. Ее имя известно благодаря одному из самых подробно зафиксированных случаев экзорцизма в истории США. Он же лег в основу знаменитого фильма «Изгоняющий дьявола» 1973 года режиссера Уильяма Фридкина.

В кино выходит хоррор-триллер дочери Спилберга:

Действие «Ритуала» происходит в штате Айова в 1928 году. Эмму Шмидт много лет мучают ночные кошмары и вспышки ярости, она говорит на языках, которых не знает, и боится святой воды и креста. Семья героини ищет помощи у церкви. Эмму пытаются спасти двое священников — постепенно теряющий веру Джозеф и терзаемый призраками прошлого Теофил.

Главные роли исполнили Аль Пачино («Крестный отец»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Эбигейл Коуэн («Очень странные дела») и Эшли Грин («Сумерки»). Посмотреть фильм «Ритуал» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара покажут первый в мире полнометражный мультфильм «Чингис-Хан», полностью созданный нейросетью.

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