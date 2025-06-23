В кино выходит хоррор-триллер дочери Спилберга. В Краснодаре после премьеры его обсудят с кинокритиком

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера фильма «Одни из нас» © Скриншот видео сообщества «Вконтакте» «KinoTrailers | Кино трейлеры»
    Кадр из трейлера фильма «Одни из нас» © Скриншот видео сообщества «Вконтакте» «KinoTrailers | Кино трейлеры»

В краснодарском кинотеатре 27 июня покажут и обсудят хоррор «Одни из нас»

Кинотеатр «Каро 8» анонсировал на 27 июня премьеру фильма «Одни из нас». Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами.

«Одни из нас» — хоррор-триллер о подростках в постапокалиптическом мире. Это полнометражный дебют Дестри Эллин Спилберг — дочери Стивена Спилберга.

По сюжету в стране вспыхивает смертельный вирус, общество быстро находит виноватых — детей. Их изолируют, преследуют, боятся. Группа подростков пытается нелегально пересечь границу, чтобы спастись. В дороге они встречают одинокую женщину, и она оказывается гораздо опаснее вируса.

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Премьерный показ пройдет 27 июня в 19:00, после которого пройдет обсуждение с кинокритиком Кирой Кац. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма о любви, страсти и супружеской измене.

Афиша Кино Краснодар

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