27 июня в краснодарском этно-дворике Tulum пройдет концерт DJ Stonik1917 и Николая Редькина.

Николай Редькин — журналист, блогер и диджей, известный по работе в интернет-журнале The Flow и шоу «Вписка». Сегодня ведет собственный канал «Сломанные пляски», а в диджей-сетах заряжает танцпол энергичной музыкой — от хауса до неожиданных ремиксов на русский рэп. Для краснодарского концерта он приготовил что-то в том же духе.

DJ Stonik1917 (настоящее имя — Леонид Бабкин) — петербургский артист, создающий музыку на стыке ностальгического хауса, диджейской культуры и аналогового звука. Его звучание — это легкий, жизнерадостный флоу с лоуфайным шармом и непринужденной подачей. Его популярные треки: