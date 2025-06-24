«Какой хороший день, чтобы подарить цветок!» DJ Stonik1917 и Николай Редькин выступят в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Концерт в этно-дворике Tulum © Фото Олега Абраменко
    Концерт в этно-дворике Tulum © Фото Олега Абраменко

Краснодарский этно-дворик Tulum продолжает летний сезон вечеринкой с популярным блогером и автором хита соцсетей

27 июня в краснодарском этно-дворике Tulum пройдет концерт DJ Stonik1917 и Николая Редькина.

Николай Редькин — журналист, блогер и диджей, известный по работе в интернет-журнале The Flow и шоу «Вписка». Сегодня ведет собственный канал «Сломанные пляски», а в диджей-сетах заряжает танцпол энергичной музыкой — от хауса до неожиданных ремиксов на русский рэп. Для краснодарского концерта он приготовил что-то в том же духе.

DJ Stonik1917 (настоящее имя — Леонид Бабкин) — петербургский артист, создающий музыку на стыке ностальгического хауса, диджейской культуры и аналогового звука. Его звучание — это легкий, жизнерадостный флоу с лоуфайным шармом и непринужденной подачей. Его популярные треки:

  • «Курточка Стоник» — дебютный летний хит, покоривший питерские танцполы. Lo-fi хаус с задорным флоу о куртке Stone Island, друзьях и атмосфере города.
  • ​В GoodDayFlopTray артист смешал грувовый бит, аналоговые синты и непринужденный вокал. Фрагмент песни со строчкой «Эй, какой хороший день, чтобы подарить цветок» завирусился в социальных сетях, став шаблоном для тиктоков и рилсов.

В Краснодаре состоится опен-эйр с группой «Сироткин»:

Эти два трека вышли в 2023 году на его дебютном альбоме Happy House, в нем 9 заряженных треков c теплыми текстами о Петербурге и вечеринках. В апреле 2025-го он выпустил второй альбом «Урони тусу». В числе приглашенных артистов появлялись Boulevard Depo, Electro Daddy, Антоха MC и Хаски.

  • DJ Stonik1917 © Фото предоставлено артистом
    DJ Stonik1917 © Фото предоставлено артистом
  • DJ Stonik1917 © Фото предоставлено артистом
    DJ Stonik1917 © Фото предоставлено артистом

Начало 27 июня в 20:00. Концерт пройдет в этно-дворике Tulum. Это кафе-клуб под открытым небом на улице Красной, 174. По выходным там проходят вечеринки, а по будням показывают фильмы. Подробности и цены билетов уточняйте у организаторов.

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