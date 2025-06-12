В Краснодаре состоится опен-эйр с группой «Сироткин». Когда и на какой площадке?

Краснодарский край

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  • Группа «Сироткин» выступает на фестивале «Это лето», 2024 год, Москва © Автор Keesoonee, изображение доступно по лицензии Creative Commons
    Группа «Сироткин» выступает на фестивале «Это лето», 2024 год, Москва © Автор Keesoonee, изображение доступно по лицензии Creative Commons

Краснодарцы смогут услышать живое исполнение треков группы «Сироткин» (16+)

Концертная площадка «Порт219» анонсировала на 12 июля выступление под открытым небом группы «Сироткин». Можно будет услышать живое исполнение треков известного инди-коллектива.

Группа появилась в 2015 году. Ее основал Сергей Сироткин и назвал своей фамилией. Песни группы звучат в фильмах «Вторжение», «Гром: Трудное детство» и сериалах «Чики», «Медиатор», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Вампиры средней полосы», «Обычная женщина», «Алиса не может ждать», «Пробуждение».

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Наибольшую известность получили композиции «Выше домов», «Планы на это лето», «Бейся сердце, время биться», «Август», «Навсегда».

Выступление «Сироткин» начнется 12 июля в 20:00 по улице ул. Вишняковой, 1/10, строение 2. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 июня состоится музыкальный фестиваль «Натворили».

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В Краснодаре состоится опен-эйр с группой «Сироткин». Когда и на какой площадке?
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