В Краснодаре состоится опен-эйр с группой «Сироткин». Когда и на какой площадке?

Концертная площадка «Порт219» анонсировала на 12 июля выступление под открытым небом группы «Сироткин». Можно будет услышать живое исполнение треков известного инди-коллектива.

Группа появилась в 2015 году. Ее основал Сергей Сироткин и назвал своей фамилией. Песни группы звучат в фильмах «Вторжение», «Гром: Трудное детство» и сериалах «Чики», «Медиатор», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Вампиры средней полосы», «Обычная женщина», «Алиса не может ждать», «Пробуждение».