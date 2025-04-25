ФК «Краснодар» получит от Ozon до 1,8 млрд рублей за переименование стадиона на 4 года

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стоимость контракта футбольного клуба «Краснодар» и Ozon составит до 1,8 млрд рублей

Предыстория: В середине апреля стало известно, что стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Название арены изменится с 1 мая. Это связано с тем, что «быки» подписали договор с компанией Ozon, который будет действовать до 2029 года.

25 апреля «РБК Спорт» со ссылкой на свои источники сообщил, что сумма контракта ФК «Краснодар» и Ozon составит до 450 млн рублей в год, то есть до 1,8 млрд рублей за четыре года.

Собеседник издания отметил, что с учетом брендирования арены и лидерских позиций футбольной команды компания получила выгодную рекламу.

«Похож на советские витражи»:

Отметим, что в этом сезоне «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков после 25 туров.

По данным СМИ, ФК «Краснодар» стал единственным клубом в РПЛ, отдавшим название стадиона компании, которая не имеет к нему никакого отношения. При этом владельцам клубов нейминг арен передаются часто. Так, «Лукойл» забрендировал домашний стадион своего клуба «Спартак». Похожие отношения у «Динамо» и ВТБ, у РЖД и «Локомотива».

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» не планирует продлевать контракт с нападающим Федором Смоловым.

Деньги РПЛ Сергей Галицкий Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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