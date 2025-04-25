ФК «Краснодар» получит от Ozon до 1,8 млрд рублей за переименование стадиона на 4 года

Предыстория: В середине апреля стало известно, что стадион «Краснодар» переименуют в «Ozon Арена». Название арены изменится с 1 мая. Это связано с тем, что «быки» подписали договор с компанией Ozon, который будет действовать до 2029 года.

25 апреля «РБК Спорт» со ссылкой на свои источники сообщил, что сумма контракта ФК «Краснодар» и Ozon составит до 450 млн рублей в год, то есть до 1,8 млрд рублей за четыре года.

Собеседник издания отметил, что с учетом брендирования арены и лидерских позиций футбольной команды компания получила выгодную рекламу.