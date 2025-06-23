Власти Ставропольского края хотят запустить экскурсии по ветроэлектростанциям

Губернатор Ставропольского края заявил о планах запуска экскурсий на Кочубеевскую ВЭС

23 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о планируемом запуске экскурсионного посещения Кочубеевской ветроэлектростанции. Проект разрабатывается совместно с госкорпорацией «Росатом». Губернатор отметил, что экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Они расскажут об истории развития ветроэнергетики и преимуществах этой отрасли. «Участники экскурсии узнают, из каких элементов состоит ветроустановка, как она работает и сколько энергии дает. Не останутся без внимания и мифы, связанные с этой сферой», — заявил Владимиров.

Кочубеевская ветроэлектростанция — первая ВЭС в Ставропольском крае, начавшая работу в январе 2021 года. Она является крупнейшей в России ветряной электростанцией. Состоит из 84 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый, общая установленная мощность составляет 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии — 597 млн кВт*ч. Площадь ветропарка — 75 га.



Помимо Кочубеевской, в регионе действуют еще 6 ветроэлектростанций: Кузьминская, Бондаревская, Кармалиновская, Медвеженская, Берестовская, Труновская. Владимир Владимиров заявил, что благодаря ветроэрнергетике «повышается энергетический потенциал региона и снижается нагрузка на окружающую среду за счет уменьшения выбросов в атмосферу». Известно и противоположное мнение о ветроэлектростанциях. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Сергей Гулев в августе 2022 года в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что ветроэнергетика является угрозой для климата. По его словам, производство станций оставляет глобальный углеродный след, нагревает атмосферу и занимает очень много земли.