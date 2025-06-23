Власти Ставропольского края хотят запустить экскурсии по ветроэлектростанциям

Ставропольский край

Распечатать

  • Кочубеевская ВЭС © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»
    Кочубеевская ВЭС © Изображение пресс-службы компании «Ростелеком»

Губернатор Ставропольского края заявил о планах запуска экскурсий на Кочубеевскую ВЭС

23 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о планируемом запуске экскурсионного посещения Кочубеевской ветроэлектростанции. Проект разрабатывается совместно с госкорпорацией «Росатом».

Губернатор отметил, что экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Они расскажут об истории развития ветроэнергетики и преимуществах этой отрасли.

«Участники экскурсии узнают, из каких элементов состоит ветроустановка, как она работает и сколько энергии дает. Не останутся без внимания и мифы, связанные с этой сферой», — заявил Владимиров.

Читайте также:

Кочубеевская ветроэлектростанция — первая ВЭС в Ставропольском крае, начавшая работу в январе 2021 года. Она является крупнейшей в России ветряной электростанцией. Состоит из 84 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый, общая установленная мощность составляет 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии — 597 млн кВт*ч. Площадь ветропарка — 75 га.

Помимо Кочубеевской, в регионе действуют еще 6 ветроэлектростанций: Кузьминская, Бондаревская, Кармалиновская, Медвеженская, Берестовская, Труновская.

Владимир Владимиров заявил, что благодаря ветроэрнергетике «повышается энергетический потенциал региона и снижается нагрузка на окружающую среду за счет уменьшения выбросов в атмосферу».

Известно и противоположное мнение о ветроэлектростанциях. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Сергей Гулев в августе 2022 года в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что ветроэнергетика является угрозой для климата. По его словам, производство станций оставляет глобальный углеродный след, нагревает атмосферу и занимает очень много земли.

Как писали Юга.ру, в мае в Минеральных Водах открыли новый терминал для внутренних авиалиний. 

ветропарк Владимир Владимиров Ставрополь Экология экскурсии

Новости

В Краснодаре пройдут выставка и лекции, посвященные мозаичным панно
В Краснодарском крае при реконструкции Троицкого водопровода похитили 463 млн рублей
В краснодарском книжном пройдет лекция о трансфуризме. Сидячих мест уже нет, но можно послушать выступление стоя
Власти Ставропольского края хотят запустить экскурсии по ветроэлектростанциям
Мусорный полигон в Новороссийске расширят за 1,1 млрд рублей. Этим займется фирма из Санкт-Петербурга
Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района

Лента новостей

Море в мазуте, туристы — в горах
20 июня, 10:00
Море в мазуте, туристы — в горах
Как экологическая катастрофа изменила отдых в Краснодарском крае
Кешбэк за кота, еду и заправку
Сегодня, 08:30 Реклама
Кешбэк за кота, еду и заправку
Сколько денег я верну за месяц с картой ВТБ?
«Город должен быть для людей, а не для машин»
Вчера, 14:10
«Город должен быть для людей, а не для машин»
Жители Краснодара создали петицию с просьбой сделать улицу Красную пешеходной

Реклама на сайте