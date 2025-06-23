Власти Ставропольского края хотят запустить экскурсии по ветроэлектростанциям
Губернатор Ставропольского края заявил о планах запуска экскурсий на Кочубеевскую ВЭС
23 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале сообщил о планируемом запуске экскурсионного посещения Кочубеевской ветроэлектростанции. Проект разрабатывается совместно с госкорпорацией «Росатом».
Губернатор отметил, что экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Они расскажут об истории развития ветроэнергетики и преимуществах этой отрасли.
«Участники экскурсии узнают, из каких элементов состоит ветроустановка, как она работает и сколько энергии дает. Не останутся без внимания и мифы, связанные с этой сферой», — заявил Владимиров.
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Кочубеевская ветроэлектростанция — первая ВЭС в Ставропольском крае, начавшая работу в январе 2021 года. Она является крупнейшей в России ветряной электростанцией. Состоит из 84 ветроагрегатов по 2,5 МВт каждый, общая установленная мощность составляет 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка энергии — 597 млн кВт*ч. Площадь ветропарка — 75 га.
Помимо Кочубеевской, в регионе действуют еще 6 ветроэлектростанций: Кузьминская, Бондаревская, Кармалиновская, Медвеженская, Берестовская, Труновская.
Владимир Владимиров заявил, что благодаря ветроэрнергетике «повышается энергетический потенциал региона и снижается нагрузка на окружающую среду за счет уменьшения выбросов в атмосферу».
Известно и противоположное мнение о ветроэлектростанциях. Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Сергей Гулев в августе 2022 года в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что ветроэнергетика является угрозой для климата. По его словам, производство станций оставляет глобальный углеродный след, нагревает атмосферу и занимает очень много земли.
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