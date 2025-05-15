В Минеральных Водах открыли новый терминал для внутренних рейсов

В аэропорту Минеральных Вод при поддержке Сбера открыли терминал для внутренних авиалиний. Объем кредитования от банка составил 8,57 млрд рублей

15 мая пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила об открытии нового терминала в аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова. Общий объем вложений составил 15,3 млрд рублей, а инвестиции финансовых партнеров — 12,24 млрд рублей. Из них Сбер предоставил 8,57 млрд рублей, ВЭБ.РФ — 3,67 млрд рублей на срок до 12,5 лет. «Сбер существенно инвестирует в транспортную инфраструктуру России — от строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург до создания новых аэропортов в разных уголках нашей большой страны. Развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма и деловой активности. Для нас — это часть системной работы по модернизации аэропортов нашей страны. Благодаря Правительству и ВЭБу сегодня у нас есть эффективный механизм для финансирования важных инвестиционных проектов, и Сбер активно их поддерживает. Благодаря новому терминалу в Минеральных Водах перелеты на юг России станут более комфортными и ещё больше людей сможет посетить этот прекрасный край. Такие проекты сделают путешествия по России комфортнее и дадут стимул экономическому развитию регионов, а значит улучшат жизнь россиян», — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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Председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников получил во время церемонии открытия терминала от губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова благодарность Сберу за вклад в строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Минеральные Воды». «Туризм на Северном Кавказе продолжает расти опережающими темпами. Активно развиваются горные курорты: бьют рекорды по турпотоку построенные нашим институтом развития «Эльбрус» и «Архыз», в марте заработал новый кластер «Мамисон». К существующей санаторно-курортной базе региона сейчас дополнительно возводятся еще 20 отелей, в регион заходят крупные сетевые отельеры. По программе льготного кредитования уже открыты два новых отеля в Ставропольском крае и один в Карачаево-Черкесии, а по программе субсидирования модульных гостиниц в федеральном округе введено почти 1800 номеров. Рост туризма в Северо-Кавказском федеральном округе требует ускоренного развития транспортной системы. Запуск нового терминала в Минеральных Водах, построенного в рамках механизма «Фабрика проектного финансирования», увеличит рост туристического потока в регион и повысит его инвестиционную привлекательность», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.



После открытия нового терминала аэропорт Минеральных Вод сможет принимать до 4 млн пассажиров в год. Также здесь создали новые рабочие места. «Строительство нового терминала аэропорта Минеральные Воды — это пример того, как синергия государства, частного бизнеса и финансовых институтов может давать стратегический результат для всей страны. Мы высоко ценим вклад Сбера и ВЭБ.РФ по программе Фабрики проектного финансирования, которые обеспечили для нас устойчивую, профессиональную и гибкую финансовую модель. Пассажиры Кавказских Минеральных Вод теперь могут пользоваться новым терминалом, который соответствует высоким стандартам качества и работает на экономическое и социальное развитие всего Северного Кавказа», — поделился основатель «Новапорт Холдинг» Роман Троценко.



Новый терминал оснащен современными стойками регистрации и высокотехнологичной приемкой и выдачей багажа. Вместо автобусов используют телескопические трапы, по которым пассажиры могут пройти прямо к самолету. Общая площадь здания составляет 28 тыс. кв. метров. Оно сделано из прозрачных материалов, которые сохраняют тепло и пропускают солнечный свет.