Живопись, графика, текстиль. В Краснодаре пройдет выставка «О чем говорят леса?»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре покажут работы художницы Анастасии Ярошевой (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 июня открытие персональной выставки Анастасии Ярошевой «О чем говорят леса?»

В экспозицию вошли больше 30 живописных, графических и текстильных работ, отражающих размышления художницы о растительном мире и его роли в жизни на планете. В ходе своих художественных поисков Анастасия сосредоточила внимание на формах корней и веток.

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«Вдохновленная теорией о коммуникации деревьев, Анастасия стремится раскрыть таинственное в очевидном и привычном. Растения, по мнению художницы, являются проводниками между живой и неживой природой, преобразуя неорганические вещества в органическую материю», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 13 июля по улице Красной, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает выставка, посвященная культуре Древнего Египта. Можно увидеть копии артефактов из гробницы Тутанхамона.

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