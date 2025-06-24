Живопись, графика, текстиль. В Краснодаре пройдет выставка «О чем говорят леса?»

В экспозицию вошли больше 30 живописных, графических и текстильных работ, отражающих размышления художницы о растительном мире и его роли в жизни на планете. В ходе своих художественных поисков Анастасия сосредоточила внимание на формах корней и веток.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 июня открытие персональной выставки Анастасии Ярошевой «О чем говорят леса?»

«Вдохновленная теорией о коммуникации деревьев, Анастасия стремится раскрыть таинственное в очевидном и привычном. Растения, по мнению художницы, являются проводниками между живой и неживой природой, преобразуя неорганические вещества в органическую материю», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 13 июля по улице Красной, 15.