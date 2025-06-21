В Музейном дворике Краснодара открылась бесплатная фотовыставка «Солнцестояние»
Краснодарцы смогут увидеть работы фотохудожника Алексея Бородина (0+)
Во дворе Краснодарского художественного музея имени Коваленко открылась выставка «Солнцестояние». Представлено 18 работ местного фотохудожника Алексея Бородина.
Произведения посвящены летним воспоминаниям и ощущению свободы. Бородин попытался остановить мгновение и напомнить краснодарцам о важности умения замедляться и наслаждаться моментом.
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«Лето — это время, когда мы можем вернуться к себе, к своим мечтам и желаниям. Я надеюсь, что мои фотографии помогут зрителям задуматься о том, не слишком ли мы спешим жить, и вдохновят их впустить частичку детских летних надежд в повседневность», — рассказал фотограф.
Алексей Бородин работает в жанре стрит-фотографии. В своем творчестве он старается отражать жизнь и эмоции в их естественном проявлении.
Выставка «Солнцестояние» будет работать до 17 июля по улице Красной, 11. Вход бесплатный.
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