В Музейном дворике Краснодара открылась бесплатная фотовыставка «Солнцестояние»

Произведения посвящены летним воспоминаниям и ощущению свободы. Бородин попытался остановить мгновение и напомнить краснодарцам о важности умения замедляться и наслаждаться моментом.

«Лето — это время, когда мы можем вернуться к себе, к своим мечтам и желаниям. Я надеюсь, что мои фотографии помогут зрителям задуматься о том, не слишком ли мы спешим жить, и вдохновят их впустить частичку детских летних надежд в повседневность», — рассказал фотограф.

Алексей Бородин работает в жанре стрит-фотографии. В своем творчестве он старается отражать жизнь и эмоции в их естественном проявлении.

Выставка «Солнцестояние» будет работать до 17 июля по улице Красной, 11. Вход бесплатный.