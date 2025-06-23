Мэрия Краснодара ищет граффитистов для второго фестиваля муралов
Для фестиваля «Краснодар.Яркий» ищут художников, которые имеют опыт создания муралов
23 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила о поиске художников и граффити-райтеров для участия во втором фестивале муралов «Краснодар.Яркий». Он будет приурочен ко Дню города.
Напомним, первый раз фестиваль муралов прошел в сентябре 2024 года. Тогда художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щелково, Новосибирска и Ярославля создали на фасадах многоэтажных зданий Московского микрорайона 10 муралов.
В Краснодаре появилось 10 муралов на стенах высоток:
Подать заявку на участие могут художники от 18 до 35 лет, имеющие опыт создания монументальных уличных произведений. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде (не более чем из двух человек). Заявки принимаются до 20 июля 2025 года. В ней должны быть:
- портфолио, подтверждающее опыт создания муралов (не менее четырех фасадов);
- копия удостоверения о прохождении курсов по охране труда при работе на высоте;
- эскиз, планируемый к нанесению на фасад, оформленный в соответствии с темами, указанными на сайте пресс-службы мэрии.
Художникам, прошедшим отбор, предоставят проживание на территории Краснодара, оплату необходимых материалов и поощрение за выполненную работу. Создать мурал художникам предстоит до 28 сентября 2025 года.
Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре у «Парка облаков» появилось граффити, посвященное футболу.