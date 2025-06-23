Мэрия Краснодара ищет граффитистов для второго фестиваля муралов

23 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила о поиске художников и граффити-райтеров для участия во втором фестивале муралов «Краснодар.Яркий». Он будет приурочен ко Дню города.

Напомним, первый раз фестиваль муралов прошел в сентябре 2024 года. Тогда художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щелково, Новосибирска и Ярославля создали на фасадах многоэтажных зданий Московского микрорайона 10 муралов.