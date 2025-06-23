Мэрия Краснодара ищет граффитистов для второго фестиваля муралов

Краснодарский край

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  • Мурал Евгения Богатого © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Мурал Евгения Богатого © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Для фестиваля «Краснодар.Яркий» ищут художников, которые имеют опыт создания муралов

23 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила о поиске художников и граффити-райтеров для участия во втором фестивале муралов «Краснодар.Яркий». Он будет приурочен ко Дню города.

Напомним, первый раз фестиваль муралов прошел в сентябре 2024 года. Тогда художники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Щелково, Новосибирска и Ярославля создали на фасадах многоэтажных зданий Московского микрорайона 10 муралов.

В Краснодаре появилось 10 муралов на стенах высоток:

Подать заявку на участие могут художники от 18 до 35 лет, имеющие опыт создания монументальных уличных произведений. Участвовать можно как индивидуально, так и в команде (не более чем из двух человек). Заявки принимаются до 20 июля 2025 года. В ней должны быть:

  • портфолио, подтверждающее опыт создания муралов (не менее четырех фасадов);
  • копия удостоверения о прохождении курсов по охране труда при работе на высоте;
  • эскиз, планируемый к нанесению на фасад, оформленный в соответствии с темами, указанными на сайте пресс-службы мэрии.

Художникам, прошедшим отбор, предоставят проживание на территории Краснодара, оплату необходимых материалов и поощрение за выполненную работу. Создать мурал художникам предстоит до 28 сентября 2025 года.

Как писали Юга.ру, весной в Краснодаре у «Парка облаков» появилось граффити, посвященное футболу.

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Мэрия Краснодара ищет граффитистов для второго фестиваля муралов

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