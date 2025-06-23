Кто, где, когда. В Ростовской области запустили новый сервис для точного анализа турпотока

Ростовская область

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  • Ростовский Арбат (переулок Соборный) © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Ростовский Арбат (переулок Соборный) © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Ростовской области внедрили новую цифровую панель. Она покажет, сколько людей приезжает в регион, где они отдыхают и что им нравится

Сбер и АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» запустили в регионе цифровой сервис «Туризм» для анализа и мониторинга туристической активности.

Новый инструмент поможет региональным властям:

  • отслеживать турпоток в реальном времени;
  • анализировать спрос на разные виды отдыха и направления;
  • прогнозировать сезонную нагрузку на объекты инфраструктуры;
  • получать обратную связь от гостей через онлайн-опросы.

Зачем ехать из Краснодара в Ростов-на-Дону:

Сервис работает на основе больших обезличенных данных облачной платформы «СберАналитика». Она собирает и обрабатывает информацию о бронировании билетов, проживании в отелях, перемещениях туристов и других показателях.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отметил уникальный туристический потенциал региона — от казачьих традиций до современных цифровых решений. По его словам, рынок растет: турпоток за год вырос на 3%, а средняя продолжительность пребывания туристов достигает 5 дней. Бугрим подчеркнул, что новый инструмент позволит глубже изучить данные, оптимизировать турпоток и найти точки роста. Он добавил, что Сбер продолжает инвестировать в цифровизацию ключевых отраслей экономики области, включая туризм.

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Директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова рассказала, что Донской край привлекает туристов богатой историей, природой, гостеприимством и самобытной культурой. Она отметила, что здесь можно найти отдых на любой вкус: от культурного и познавательного до научного и промышленного туризма. Горяйнова считает, что партнерство позволило создать мощный аналитический инструмент. Он поможет лучше понимать потребности туристов и создавать для них комфортные условия, что особенно важно перед сезоном летнего отдыха.

Как писали Юга.ру, Ростовская область вошла в топ-10 самых популярных регионов для внутреннего туризма.

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