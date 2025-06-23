Жители Северной Осетии просят закрыть город мертвых для туристов

Северная Осетия

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  • Склепы Даргавса, Северная Осетия © Фото Ахсартаг, commons.wikimedia.org
    Склепы Даргавса, Северная Осетия © Фото Ахсартаг, commons.wikimedia.org

В Северной Осетии просят закрыть древний некрополь из-за неуважительного отношения туристов

20 июня издание «КП-Северный Кавказ» сообщило, что в Северной Осетии попросили закрыть для посещения город мертвых в горном ауле Даргавс. Поводом стала публикация туристки, которая сняла видео на фоне захоронений с комментарием:

«Есть домики повыше, есть домики на первой линии, у реки. Наверное, тут тоже как-то делилось, что больные побогаче наверх, с хорошим видом, больные победнее — вниз. И там нормально, и там умрете».

Города мертвых:

Местные жители потребовали от гидов объяснять на экскурсиях правила поведения в этой локации или полностью ограничить к ней доступ. По данным СМИ, после недовольств, блогерша закрыла свой профиль. 

Жители и ранее требовали оградить город мертвых от туристов, которые забирали из склепов черепа и кости в качестве сувениров, а также фотографировались на фоне человеческих останков.

Город мертвых в Даргвасе — это самый большой на Северном Кавказе некрополь. Он появился 600-700 лет назад. Комплекс состоит из 95 склепов, сложенных из грубо обработанных камней. В склепах есть квадратное «окошко», через которое перемещали покойного. Всего в Даргвасе похоронены около 10 тыс. человек.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе Кубани туристы разрушили дольмен. Памятнику около 3-5 тысяч лет.

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