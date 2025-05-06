В Туапсинском районе разрушили дольмен. Памятнику около 3-5 тысяч лет

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала эколога Евгения Витишко https://t.me/vitishko/18680
    © Скриншот из телеграм-канала эколога Евгения Витишко https://t.me/vitishko/18680

В соцсетях появились кадры разрушенного дольмена в Туапсинском районе. Его забросали мусором

4 мая эколог Евгений Витишко опубликовал в своем телеграм-канале кадры разрушенного дольмена в селе Бжид. Предположительно, это сделали люди.

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На кадрах видно разрушенную часть стены памятника и ее осколки. В самом дольмене обнаружили различный мусор.

«Раздолбили часть стены, осколки разбросали рядом. В самом дольмене мусор, пачки сигарет, новогодняя мишура. Очень жалко», — сообщили очевидцы.

По их словам, еще в прошлом году дольмен был цел.

Дольмен Бжид — это каменный дольмен, расположенный на берегу реки Бжид. Он был построен около 3-5 тыс. лет назад. Рядом с дольменом есть скамейка, где можно отдохнуть и насладиться природой.

Как писали Юга.ру, на Дегуакской поляне в Адыгее создадут музей под открытым небом с дольменами и курганами.

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