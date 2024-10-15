Кто и зачем мумифицировал усопших на Северном Кавказе

Когда речь заходит о мумификации, воображение чаще всего рисует пески Египта, величественные пирамиды и саркофаги фараонов. Но такая традиция сохранять тела усопших существовала и на Северном Кавказе. По просьбе Юга.ру журналист и антрополог Святослав Панченко рассказывает о мумиях в истории погребальной культуры региона.

Представьте себе путешествие по горным тропам Ингушетии и Осетии. Вы видите каменные усыпальницы, напоминающие то ли сторожевые башни, то ли застывшие шатры кочевников, затерянные среди суровых скал. Внутри усыпальниц вы видите мумии. В отличие от знаменитых египетских, они не так хорошо сохранились — время и суровый климат оставили на них свой след. Но даже эти безмолвные останки могут многое рассказать о жизни и смерти в горах Кавказа много веков назад. Кто были эти люди, избравшие столь необычный способ погребения? Как традиция мумификации пришла на Северный Кавказ? Какие тайны хранят в себе форма и расположение усыпальниц? Попытаемся разобраться.

Мумии на Кавказе и в мире Мумификация — явление, распространенное по всему миру. Хотя многие считают древнейшими египетские мумии, на самом деле первенство принадлежит мумиям культуры Чинчорро из Перу, датируемым примерно IX-VII тысячелетиями до н.э. Среди более поздних известны мумии из катакомб капуцинов в Палермо, мощи Киево-Печерской лавры, мумии гуанчей, мумифицированные останки «принцессы Укока», так называемые «болотные люди», мумии инков и другие. Наличие мумий в наземных и подземных гробницах Кавказа — тема, хорошо известная специалистам, но малознакомая широкой публике. Такой тип захоронений оставался традиционным для региона на протяжении столетий.

Склепы Даргавса, Северная Осетия © Фото Ахсартаг, commons.wikimedia.org

Что такое мумификация? В общем смысле мумификация — это процесс «засушивания» тканей мертвого тела человека или животного, предотвращающий или замедляющий гниение и разложение. В естественной среде мумии образовываются под воздействием сухости, мороза, высокого содержания солей. Это называют естественной мумификацией. Подобные трупы часто находят в пустынях, ледниках и вечной мерзлоте, торфяных болотах, в местах с низкой влажностью и высоким содержанием солей — там, где могут хорошо сохраниться форма тела и мягкие ткани.

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Если же тело подготавливается к консервации искусственно, то это называется бальзамированием или искусственной мумификацией. Суть ее такова: в мертвое тело вводятся вещества, уничтожающие микроорганизмы и препятствующие разрушению тканей. В качестве примеров можно привести древнеегипетские «бальзамы» или современный формалин.

Как традиция появилась на Кавказе? Существует гипотеза, согласно которой мумификация могла быть заимствована у других древних народов — например, у тех же египтян. Эта версия основывается на ряде косвенных признаков и исторических параллелей. Несмотря на удаленность, Египет не был полностью изолирован от Кавказа. В древности существовали торговые и военные контакты между этими регионами, что создавало возможности для культурного обмена. Кроме того, в обрядах погребения у кавказцев и египтян можно найти некоторые сходства. Оба народа старались сохранить тела умерших и помещали рядом с ними предметы быта. На Кавказе мумифицировали естественным путем, без вскрытия тел и применения бальзамирующих веществ, как это делали в Египте. У этой гипотезы есть и противники. Прямых доказательств влияния египетской культуры на Кавказ пока не найдено. Более того, кавказские усыпальницы имеют свои особенности, отражающие местные традиции и природные условия.

Виды усыпальниц На Кавказе подлежащие мумификации трупы традиционно сохранялись в общих могильниках, которые обычно располагались недалеко от селений. Надземные усыпальницы («жилища мертвых»), как правило, представляли собой группу погребальных строений («хаты» или «башенки») различной формы: пирамидальной, цилиндрической и продолговатой. Они сложены из камней на цементе, в большинстве своем отштукатурены, имеют фундамент. Крыша покрыта шифером, имеются стоки для дождевой воды. В стенах есть два отверстия: одно для вноса покойников, другое (поменьше) — для вентиляции. Потолок обычно сводчатый. Как правило, высокие надземные усыпальницы имеют внутри несколько ярусов (4-8), на каждом из которых рядами лежали мумии. Пример — «городок мертвых» около села Кобан в Северной Осетии.

Эльтюбю, май 2017 года © Фото Юли Шафаростовой

Эльтюбю, май 2017 года © Фото Юли Шафаростовой

Эльтюбю, май 2017 года © Фото Юли Шафаростовой

Редкий тип надземных могильников Кавказа — погребение в естественных пещерах. Пример — Хасаутский некрополь в Карачаево-Черкессии. Подземные могилы представлены, в основном, склепами-колодцами и подземными галереями. Внутри можно увидеть деревянные полки или каменные плиты для усопших — чаще вдоль стен, реже — в центре. Иногда усопшие укладывались прямо на пол. Пример — подземный склеп на территории башенного комплекса Цори в Ингушетии. Почему были распространены надземные усыпальницы? Практика погребения умерших не в земле, а в возвышающихся над землей усыпальницах — одна из наиболее ярких особенностей погребальной культуры Кавказа. Что же побуждало горцев отказываться от традиционного для большинства народов погребения и выбирать столь необычный способ? Исследователи сходятся во мнении, что ответ кроется в сложном переплетении религиозных представлений, практических соображений и даже медицинских необходимостей. Несомненно, одной из ключевых причин являются религиозные верования. Для древних горцев, чтивших предков и веривших в загробную жизнь, надземные усыпальницы могли служить символическим мостиком между миром живых и миром мертвых, приближая усопших к небесам. Такое «возвышенное» положение умерших, вероятно, подчеркивало их особый статус и способствовало сохранению памяти о них.

Однако не стоит пренебрегать и практической стороной вопроса. В труднодоступных горных районах с ограниченным количеством пригодной для земледелия почвы, рытье могил представляло собой значительную проблему. Надземные усыпальницы, возводимые из камня, были более доступным и простым решением. Кроме того, такие сооружения эффективно защищали тела от посягательств животных и разрушительного воздействия влаги, способствуя их естественной мумификации. Нельзя исключать и фактор эпидемий, регулярно косивших население плотно заселенных горных селений. Изолированные надземные усыпальницы служили своеобразным санитарным барьером, позволяющим ограничивать распространение инфекции и защитить живых от заражения. Наконец, строительство монументальных семейных усыпальниц выполняло и важную социальную функцию, свидетельствуя о богатстве и влиятельности рода. Возможно, разнообразие типов и размеров усыпальниц отражало сложную иерархию горского общества.

Некрополи Северного Кавказа Кавказские гробницы, где в разные времена были похоронены мумифицированные останки, дошли до сегодняшнего дня в различной степени сохранности: нетронутые, разграбленные, «сменившие назначение», обветшалые, полуразрушенные или вовсе уничтоженные. Например, знаменитый «городок мертвых» около села Даргавс в Северной Осетии сохранил свою архитектуру. Однако ценное содержание могил давно разграблено. Глазам первых исследователей предстала беспорядочно разбросанная утварь и костяные фрагменты. Власти Северной Осетии усилили меры безопасности против посетителей некрополя — главным образом, туристов. Хорошо сохранившиеся кавказские могильники весьма схожи по типу архитектуры и характеру захоронений во многих уголках региона. Чтобы показать это сходство, следует назвать несколько важных топонимов: уже упомянутый «городок мертвых» около села Кобан (Северная Осетия), могильник в Хевсурети (Грузия), древний некрополь близ Тхаба-Эрды (Ингушетия), «город мертвых» рядом с Эльтюбю (Кабардино-Балкария), «мертвый город» Цой-Педе (Чечня).

Эльтюбю, май 2017 года © Фото Юли Шафаростовой

Эльтюбю, май 2017 года © Фото Юли Шафаростовой

Редкая профессия: Монолог могильщика

Закат традиционной погребальной культуры Кавказа Традиционная погребальная культура кавказских горцев с захоронениями в надземных и подземных гробницах практически сошла на нет в конце XIX столетия. На Кавказе, как и в других регионах, усопших стали хоронить в гробах и предавать земле. Причин этому несколько: распространение ислама, конец кавказских войн и последовавшее затем примирение межплеменной розни, выселение горских народов на равнину. Последнее обстоятельство препятствовало продолжению старинных погребальных традиций: на равнине не было благоприятных условий для естественной мумификации. К тому же горцы стали теснее, чем прежде, взаимодействовать с другими народами и получать знания об их погребальной культуре. Все это способствовало трансформации традиционных обрядов и ритуалов. Впрочем, некоторые горские обычаи сохранились: плач по умершим, жертвоприношения и поминки.