Авито и Росмолодежь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства

На Петербургском международном экономическом форуме компания Авито и федеральное агентство по делам молодежи заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель сотрудничества — создание всесторонних условий для развития молодежного предпринимательства, популяризации бизнес-мышления как формы самореализации и повышение цифровых компетенций. Документ подписали управляющий директор Авито Влад Федулов и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. В рамках сотрудничества в 2025 году компании планируют запустить ряд образовательных проектов, направленных на развитие цифрового предпринимательства и повышение уровня навыков среди молодежи.

Участники соглашения собираются проводить совместные форумы, конференции, конкурсы и выставки, посвященных развитию малого бизнеса, электронной коммерции и информационных технологий в России. Инициативы призваны расширить возможности для молодежи в области предпринимательства и подготовить ее к работе в условиях цифровой экономики.

«Авито давно стал точкой входа в бизнес для миллионов россиян. По данным РАЭК, 62% малого и среднего бизнеса активно используют Авито в своей работе. Наши инструменты позволяют запустить свое дело в любой точке страны — от мегаполисов до малых городов и поселков. Мы предоставляем доступ к более 72 миллионам пользователей и предлагаем широкий набор сервисов, включая удобную систему верификации бизнеса, подключение CRM и аналитику. Сотрудничество с Росмолодежью усилит нашу цель: вовлекать молодежь в предпринимательство, развивать цифровую экономику и формировать новое поколение создателей», — прокомментировал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Партнерство с Росмолодежью станет важным шагом в реализации государственной политики в сфере поддержки молодежных инициатив, цифровой трансформации регионов и формирования благоприятной среды для экономического роста нового поколения. Благодаря объединению усилий государства и бизнеса, молодежь получит доступ к современным инструментам развития, а страна — новые точки роста и источники устойчивого предпринимательства.

«Сегодня у молодежи есть множество возможностей для профессиональной самореализации. Мы уже отмечаем рост предпринимательской активности. В России 2,7 млн молодых предпринимателей и самозанятых в возрасте до 25 лет. Половина предприятий в прошлом году была создана людьми до 35 лет. Эти результаты стали возможны благодаря системным мерам государственной поддержки, активной работе Минэкономразвития. Особое значение имеют проекты по продвижению брендов молодых российских предпринимателей, такие как «Маркет молодых». Развивая эту деятельность, мы заключили соглашение с Авито, которое расширит возможности для молодых предпринимателей за счет объединения цифровых инструментов платформы и мер государственной поддержки», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.