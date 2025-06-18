Авито Путешествия и СОГАЗ подписали на ПМЭФ-2025 соглашение о партнерстве в направлении недвижимости

Стороны договорились развивать партнерство в направлениях страхования квартир и домов, сдающихся посуточно в сервисе Авито Путешествия, а также международной аренды недвижимости на платформе

18 июня в рамках Петербургского международного экономического форума сервис по краткосрочной аренде жилья Авито Путешествия и страховая компания «СОГАЗ» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны договорились развивать партнерство в направлениях страхования квартир и домов, а также международной аренды недвижимости на платформе.

«Безопасность аренды исторически была одним из преимуществ Авито Путешествий — мы стали первой площадкой в России, которая по умолчанию страховала посуточные квартиры. С момента запуска опции мы убедились, насколько важно для арендодателей ощущение защищенности при краткосрочной аренде. Сотрудничество с СОГАЗ позволит нам получить доступ к экспертизе одного из главных игроков на рынке страхования и расширить направления работы, чтобы продолжить развивать удобные и надежные сервисы для миллионов пользователей», — рассказал Артем Кромочкин.

По словам Елены Епишиной, партнерство с Авито полностью соответствует стратегии СОГАЗа по созданию инновационных и доступных страховых продуктов.

«Мы видим в этом сотрудничестве значительный потенциал для развития страховых решений нового поколения, удобно интегрированных в повседневную жизнь. Мы ценим доверие Авито и уверены, что наша совместная работа принесет ощутимую пользу клиентам обеих компаний и задаст новые стандарты страховой защиты в цифровой среде», — добавила Епишина.

В будущем сотрудничество может быть масштабировано на другие направления бизнеса, включая ипотечное страхование.

«Партнерство Авито Путешествий с компанией «СОГАЗ» является примером того, как мы выстраиваем стратегические отношения, начиная с реализации конкретных проектов, постепенно расширяя спектр сотрудничества, фокусируясь при этом на качественном продукте и пользовательском опыте», — отметил директор по стратегическим партнерствам Авито Александр Самсонов.