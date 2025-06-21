Пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поучаствовал в забеге на ПМЭФ
19 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялся забег «Борись и побеждай», в котором приняли участие около двух тысяч спортсменов
Пресс-служба Авито Авто сообщила Юга.ру, что компания создала для участников забега специальную пит-стоп зону «Двигатель побед» с настоящим гоночным болидом. Перед стартом там можно было настроиться на гонку вместе с пилотом «Формулы-1» и гендиректором Академии SMP Сергеем Сироткиным, размяться с физруком, а после финиша — восстановить силы в стилизованной лаунж-зоне.
Сироткин принял участие в паблик-токе и автограф-сессии, рассказал, как гонщики готовятся к заездам, и подсказал, как искать мотивацию.
«В гонках, как и в беге, все решают секунды и точность действий — каждый старт требует полной концентрации и готовности двигаться только вперед. Эта энергия сродни адреналину на трассе: она заряжает, заставляет преодолевать себя и стремиться к новым победам. Главное — не бояться начинать, ведь именно первый шаг или первый поворот определяют ваш путь. Сегодня более 2000 участников забега, среди которых и команда Авито Авто, продемонстрировали, как дух соревнования объединяет людей и помогает раскрыть их потенциал», — сказал Сироткин.
Внимание гостей привлек настоящий гоночный болид, который участвовал в Северо-Европейской серии Ф4 и в фиджитал-гонке на «Играх Будущего» 2024 года. Каждый гость мог на мгновение почувствовать себя профессиональным пилотом и сделать фото на память.
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Помимо этого тройку лидеров гонки в мужском и женском зачете наградили сертификатами на 50 тыс. рублей на аренду автомобиля в специальной номинации «Двигатель побед» от Авито Авто.
«Участие в таких событиях позволяет нам быть частью движения, где спорт становится символом борьбы, силы и стремления к победе. Мы в Авито Авто активно поддерживаем здоровый образ жизни, потому что знаем, сила духа и хорошая физическая форма позволяют достигать больших высот — как на трассе, так и в бизнесе. Мы решили разместить в нашей зоне болид, потому что автогонки и соревнования бегунов очень близки по духу: каждый старт требует концентрации, подготовки и веры в свой успех», — пояснил управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
Маршрут забега проходил по живописным улицам Санкт-Петербурга. Забег транслировался во «ВКонтакте».
Событие провели по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» и приурочили к 80-летию Победы. Организаторы продолжают развивать формат массовых спортивных мероприятий, делая спорт доступным, вдохновляющим и прочно входящим повседневную жизнь.
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