Пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин поучаствовал в забеге на ПМЭФ

19 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялся забег «Борись и побеждай», в котором приняли участие около двух тысяч спортсменов

Пресс-служба Авито Авто сообщила Юга.ру, что компания создала для участников забега специальную пит-стоп зону «Двигатель побед» с настоящим гоночным болидом. Перед стартом там можно было настроиться на гонку вместе с пилотом «Формулы-1» и гендиректором Академии SMP Сергеем Сироткиным, размяться с физруком, а после финиша — восстановить силы в стилизованной лаунж-зоне.

Сироткин принял участие в паблик-токе и автограф-сессии, рассказал, как гонщики готовятся к заездам, и подсказал, как искать мотивацию.

«В гонках, как и в беге, все решают секунды и точность действий — каждый старт требует полной концентрации и готовности двигаться только вперед. Эта энергия сродни адреналину на трассе: она заряжает, заставляет преодолевать себя и стремиться к новым победам. Главное — не бояться начинать, ведь именно первый шаг или первый поворот определяют ваш путь. Сегодня более 2000 участников забега, среди которых и команда Авито Авто, продемонстрировали, как дух соревнования объединяет людей и помогает раскрыть их потенциал», — сказал Сироткин.

Внимание гостей привлек настоящий гоночный болид, который участвовал в Северо-Европейской серии Ф4 и в фиджитал-гонке на «Играх Будущего» 2024 года. Каждый гость мог на мгновение почувствовать себя профессиональным пилотом и сделать фото на память.