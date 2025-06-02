В краснодарском парке «Солнечный остров» прошел благотворительный забег

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Зубова
    © Фото Андрея Зубова

31 мая в Краснодаре прошел 12-й «Зелёный Марафон»: участники пробежали дистанцию в 4,2 км, а собранные на празднике пожертвования пойдут на помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства

31 мая в России в 12-й раз прошел «Зеленый Марафон» Сбера. Он объединил 60 городов страны, в том числе Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сириус и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму. Бегуны преодолели дистанцию в 4,2 км, а желающие оставили пожертвования в пользу фонда «Вклад в будущее» — на инклюзивное образрование детей с особенностями развития.

Спортивный праздник прошел в преддверии Дня защиты детей, так что для самых маленьких гостей предусмотрели разноплановые активности:

  • спортивные — балансборды, эстафеты и боулинг;
  • творческие — аквагрим, рисунки на асфальте, гигантские раскраски и лего;
  • восемь интерактивных игр на логику и мышление.

Детей ждали угощения — сладкая вата, попкорнои халва — и развлечения — мыльные пузыри и фотобудка, а взрослых — зажигательная тренировка по зумбе, мастер-классы и эко-квест с заданиями, формирующими правильные эко-привычки.

«Тотальное ощущение счастья»:

Как рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, количество бегунов в России за последние пять лет выросло на 30%, и на Кубани это особенно заметно. «Наш теплый климат позволят бегать практически весь год. Подтверждая эту статистику, в Краснодарском «Солнечном острове» собрались сотни горожан и поучаствовали в благотворительном «Зелёном Марафоне». Участие в забеге стало для команды Сбера, наших клиентов и партнеров доброй традицией», — добавила спикер.

  • © Фото Андрея Зубова
    © Фото Андрея Зубова
  • © Фото Андрея Зубова
    © Фото Андрея Зубова

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Бег Благотворительность Город Парки Праздники Сбербанк Спорт

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