В краснодарском парке «Солнечный остров» прошел благотворительный забег

31 мая в Краснодаре прошел 12-й «Зелёный Марафон»: участники пробежали дистанцию в 4,2 км, а собранные на празднике пожертвования пойдут на помощь детям с особенностями развития и опытом сиротства

31 мая в России в 12-й раз прошел «Зеленый Марафон» Сбера. Он объединил 60 городов страны, в том числе Краснодар, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Сириус и село Оползневое недалеко от Ялты в Крыму. Бегуны преодолели дистанцию в 4,2 км, а желающие оставили пожертвования в пользу фонда «Вклад в будущее» — на инклюзивное образрование детей с особенностями развития.

Спортивный праздник прошел в преддверии Дня защиты детей, так что для самых маленьких гостей предусмотрели разноплановые активности:

спортивные — балансборды, эстафеты и боулинг;

творческие — аквагрим, рисунки на асфальте, гигантские раскраски и лего;

восемь интерактивных игр на логику и мышление.

Детей ждали угощения — сладкая вата, попкорнои халва — и развлечения — мыльные пузыри и фотобудка, а взрослых — зажигательная тренировка по зумбе, мастер-классы и эко-квест с заданиями, формирующими правильные эко-привычки.