На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи. Проект обсуждали год назад

Минтранс подтвердил планы строительства новой железной дороги Москва — Адлер. Добраться до курорта по ней можно будет за 8 часов

19 июня глава Минтранса Роман Старовойт выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где подтвердил планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Адлером. По его словам, строительство поддержали инвесторы.

Напомним, что об этом проекте сообщили на ПМЭФ в 2024 году. Тогда писали, что протяженность скоростной ж/д дороги составит 1 тыс. 540 км, поезда будут максимально разгоняться до 400 км/ч. Время в пути — 7 часов 50 минут. Сейчас же самая быстрая поездка на поезде из столицы в Адлер занимает 23 часа 14 минут.