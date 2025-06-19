На форуме в Петербурге снова пообещали скоростную ж/д дорогу между Москвой и Сочи. Проект обсуждали год назад
Минтранс подтвердил планы строительства новой железной дороги Москва — Адлер. Добраться до курорта по ней можно будет за 8 часов
19 июня глава Минтранса Роман Старовойт выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где подтвердил планы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Адлером. По его словам, строительство поддержали инвесторы.
Напомним, что об этом проекте сообщили на ПМЭФ в 2024 году. Тогда писали, что протяженность скоростной ж/д дороги составит 1 тыс. 540 км, поезда будут максимально разгоняться до 400 км/ч. Время в пути — 7 часов 50 минут. Сейчас же самая быстрая поездка на поезде из столицы в Адлер занимает 23 часа 14 минут.
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По словам Старовойта, ж/д дорога из Москвы в Адлер — лишь часть большого транспортного проекта. На первом этапе хотят проложить трассу Москва — Санкт-Петербург. Запустить ее планируют к 2028 году. Далее магистрали свяжут столицу с Адлером, Рязанью, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом и с Минском в Беларуси.
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