Уборка на природе и отдых в глэмпинге. Краснодарцев приглашают на экопикник

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя teksomolika с сайта freepik.com
    © Фото пользователя teksomolika с сайта freepik.com

Экоцентр «Чистая среда» 29 июня проведет пикник с пользой для природы

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 29 июня выездную уборку с последующим отдыхом в глэмпинге «Добрая река». 

Участники смогут провести время с пользой: навести порядок на берегу и отдохнуть в беседке после уборки. Организаторы просят взять с собой сменную одежду и обувь, еду и напитки для пикника, многоразовую посуду. Перчатки и мешки для уборки мусора участникам выдадут на месте.

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Глэмпинг «Добрая река» находится в Адыгее в хуторе Суповском — в 20 минутах езды от Краснодара. Добраться до места можно на личном автомобиле, электричке или скооперироваться с другими волонтерами. Подробности уточняйте у организаторов.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте или написать сообщение в комментариях под постом в телеграм-канале «Чистой среды».

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Адыгея Афиша Краснодар Экология

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