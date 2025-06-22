Уборка на природе и отдых в глэмпинге. Краснодарцев приглашают на экопикник

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 29 июня выездную уборку с последующим отдыхом в глэмпинге «Добрая река». Участники смогут провести время с пользой: навести порядок на берегу и отдохнуть в беседке после уборки. Организаторы просят взять с собой сменную одежду и обувь, еду и напитки для пикника, многоразовую посуду. Перчатки и мешки для уборки мусора участникам выдадут на месте.

Глэмпинг «Добрая река» находится в Адыгее в хуторе Суповском — в 20 минутах езды от Краснодара. Добраться до места можно на личном автомобиле, электричке или скооперироваться с другими волонтерами. Подробности уточняйте у организаторов.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте или написать сообщение в комментариях под постом в телеграм-канале «Чистой среды».